首艘國造潛艦2021年完工　蔡英文：台灣精神小而強

▲蔡英文參加「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文20日舉行執政三週年記者會時，提到「國艦國造」議題，表示自己造潛艦是過去每一任總統的夢想，「終於在我手中開始實現」。蔡英文24日也親自造訪龍德造船廠，她說，潛艦國造會有許多困難，但要有決心、勇氣去克服，一定會有好的收穫，「舉世聞名的造艦成就，要讓它更為發光發亮」。

蔡英文24日出席「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮，而「沱江艦」正是她2016年就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，當時她就下定決心強化臺灣的國防自主能力，潛艦國造會有許多困難，但要有決心、勇氣去克服，一定會有好的收穫，「沱江艦這種已經舉世聞名的造艦成就，我們要讓它更為發光發亮」。

蔡英文表示，沱江艦於24日開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦，而「沱江艦雖艦體小，但速度快、火力強，不僅是臺灣發展不對稱戰力最有效的兵力，更是我們臺灣的精神象徵」，台灣的面積雖小，但在社會、經濟、文化的發展已經廣為全球所認同，我們有堅定的意志和強固的能力，來捍衛臺灣的民主自由。

蔡英文也為龍德造船廠加油打氣，她表示，由龍德造船廠所承造的「沱江艦」是臺灣之光，像是臺灣的民主自由一樣，讓許多國家讚賞不已，儘管承造過程讓龍德虧損，也不斷有外界不盡公平的攻擊，但在龍德造船廠董事長黃守真和龍德全體員工的堅持之下，還是把「沱江艦」造了出來。

蔡英文說，「龍德的表現讓全世界刮目相看，打開了軍艦和公務艇的國際市場」，在過去幾年，龍德的營業額增加了2.4倍，員工人數增加了3倍，新設的第六廠也即將開工，為宜蘭帶來新的產業和優質的就業機會，「龍德模式」由承造國內的軍用裝備，帶動產業升級，進而打開國際市場。

蔡英文期許，龍德的產業發展和優質就業機會，會為宜蘭帶來更多的繁榮與發展，「在未來，我會跟大家一起為宜蘭、為臺灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，我們都要以『勇者不懼』的精神來面盾」。