影／同志婚今登記！蘇貞昌：人民幸福就是政府榮耀　上千人「放閃照」洗版

▲同志伴侶今起可登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣同婚專法將在5月24日正式上路，成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。行政院長蘇貞昌23日臉書發文「新的時代就要開始」，強調「人民的幸福就是政府的榮耀，凡是相愛的人，我們要給予平等且誠摯的祝福。」吸引上千人用「放閃照」洗版。

蘇貞昌23日在院會中指出，「對政府來說，法案的通過是政府服務的開始，祝福等待一輩子同婚登記相愛的戀人都可以結婚」。他也下令，請相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導（只要取得合法婚姻身份，該有的權利與福利待遇皆無不同）、相關作業上該一切如常的一切如常（如各戶所辦理結婚登記的「結婚書約」），如確有需調整的就調整，務必做好配套措施。

▲蘇貞昌發文強調「人民的幸福就是政府的榮耀」。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

蘇貞昌說，「我還是要再次向國人報告，本次只是通過一個成人之美的法案，民法的婚姻還是限定一男一女，一夫一妻制度没有改變，非同志者完全沒有受此法案的影響。無論你的性別傾向為何，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，只有相互包容的接受不同，和善的對待彼此，才能使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家」。

▲蘇貞昌發文，上千網友「放閃照」洗版。

蘇貞昌在臉書也同步發文，吸引上千網友用「放閃照」洗版，留言說「謝謝蘇院長，我們在一起9年了。明天(24日)要去登記」、「謝謝院長的努力！我跟男友交往十四年了，雖然明天就可以合法登記，但聽說婚姻是愛情的墳墓，我們決定好好考慮清楚，不要因為好不容易通過了就急忙登記，畢竟過去的人生中我們從來沒有奢望過這個選項。還是要謝謝院長讓我們有了可以思考要不要進入婚姻的機會！」。