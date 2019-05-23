兩岸同婚「只差一步」　陸委會：比照陸配制盡快完成配套

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣同志伴侶5月24日就可以辦理結婚登記，陸委會副主委陳明祺23日表示，兩岸同性伴侶將來也可依《兩岸人民關係條列》及《釋字748號》的精神，在台辦理婚姻登記。不過，現行兩岸婚姻申辦的流程，雙方須先取得大陸頒發的結婚公證書，但大陸目前未開放同性婚姻，在相關行政配套措施出爐前，兩岸同婚還處於「卡關」的狀態。

陳明祺在陸委會例行記者會上指出，兩岸婚姻已經施行多年，根據《兩岸人民關係條列》規定，結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依照行爲地的規定，而根據同條例規定，行爲地就是指「台灣地區」或「大陸地區」，所以未來兩岸同性伴侶的結婚，已經有適用的規範基礎，「也就是說，台灣允許同性伴侶結婚，大陸配偶也適用。」

不過，陳明祺也提到，兩岸婚姻的申辦有較多程序，包含登記程序、入境事由、面談機制等，這部分還有待盤點、檢視及修改，陸委會將盡速與內政部等相關部門做討論，「依照目前情況，兩岸同性伴侶結婚是會遇到一些規定方面的障礙，我們會盡一切的努力來排除這些障礙。」

▼兩岸人民結婚申辦方式（部分內容）。（圖／海基會提供）

據了解，目前辦理兩岸結婚的程序，雙方必須先在大陸結婚，取得大陸頒發的結婚公證書，再憑此證書向移民署申請大陸配偶來台團聚，並接受移民署面談，通過後才能在台灣的戶政機關辦理結婚登記。

但大陸並未開放同性結婚，兩岸同志伴侶不可能取得大陸頒發的結婚公證書，依照目前兩岸結婚的程序，等於在第一關就先「卡關」了。

因此，兩岸同志伴侶若要結婚，行政配套方面必須先克服「在大陸取得結婚公證書」這個關卡，未來在程序上很可能與現行兩岸異性戀結婚的方式有所不同。

▼台灣的同性伴侶5月24日可登記結婚。（圖／記者湯興漢攝）