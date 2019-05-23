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蘇啓誠輕生案糾正外交部　監察院：謝長廷打4通電話、謝柏輝傳懲處要點

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▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

記者楊亞璇／台北報導

去年9月燕子颱風侵襲日本關西地區，我國民眾受困關西機場，駐大阪辦事處之應變處置措施飽受批評，幾天後該辦事處處長蘇啓誠在大阪官邸輕生，監察院22日通過江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部。

調查指出，大阪處同仁證實，蘇啓誠於風災後至去年9月13日晚間輕生前已顯示心情不好、悶悶不樂、感覺緊張、多次反覆想調整座位、告知可能被調職等異狀。江綺雯表示，蘇啓誠確實曾向大阪處秘書同仁及蘇夫人表達過調職一事，駐處同仁也聽聞過，但外交部長吳釗燮否認此事。

江綺雯說，蘇啓誠在13日輕生前與謝長廷有4次通話，提及已聯繫律師並約隔日早上見面，要查明PTT上網友指控的爭議，台日協副秘書長謝柏輝在13日18時14分以Line傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啓誠，不過蘇啓誠沒有讀取，而謝柏輝的說法是，這是例行的，沒有要懲處的意思。蘇啓誠在14日被發現輕生，警方研判，死亡時間為13日晚間8點多。

▲▼監察院委員調查蘇啟誠事件。（圖／記者楊亞璇攝）

▲謝柏輝傳懲處要點給蘇啓誠。（圖／記者楊亞璇攝）

江綺雯指出，大阪處107年9月10日以OSA0160號電報將「處理強颱燕子疏失檢討報告」陳報外交部，蘇啓誠在9月8日手寫初稿與陳報外交部之版本有修改過，內容相去甚遠，大阪處經辦人員稱不知何人下令提出檢討報告並要求修改，吳釗燮則強調從頭到尾只有收到9月10日電報送回來的一個版本。

江綺雯進一步，該份電報於9月10日陳報外交部之同時有分電駐日處，但謝長廷在9月19日卻表示並未看到該份電報及檢討報告，查證後發現是電報系統異常所致，且如果是謝長廷要求大阪處撰寫檢討報告，應該會積極確認，而無延宕9天之可能。

江綺雯認為，修改後之檢討報告有「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、「本處蘇啓誠處長……深感有愧職守願坦然受處」等語，應為蘇啓誠扛責用語，應不至於在3日後自盡，顯可能承受外人所不知之上級壓力，另外，外交部未要求蘇啓誠先交「事件經過報告」，就直接要求提出疏失檢討報告，有究責之意。

▲▼監察院委員調查蘇啟誠事件。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼監察院委員調查蘇啟誠事件。（圖／記者楊亞璇攝）

▲監察院委員調查蘇啓誠事件，指蘇啓誠檢討報告兩版本內容相去甚遠。（圖／記者楊亞璇攝）

另外，外傳台日關係協會秘書長張淑玲20分鐘關鍵電話，江綺雯指出，並沒有查出張淑玲所打的20分鐘電話，但是發現另一通「20分鐘電話」，9月13日9時35分至9時55分，台日協日政協科邱姓助理專員有打電話給駐日代表處政務組劉秘書，該專員稱電話是他個人使用的公務電話，不太有別人使用，他那通電話是在討論關於日本議員岸信夫來訪一事。

▲▼監察院委員調查蘇啟誠事件。（圖／記者楊亞璇攝）

▲監察院委員調查蘇啓誠事件，指謝長廷與蘇啓誠通了4通電話。（圖／記者楊亞璇攝）

至於網友GuRuGuRu在PTT的發文，監委表示，大阪處的值機僱員也證實有這通電話，接電話的時間是半夜12點多，對方要他幫忙找旅館，他說找旅館沒有辦法，但他認為態度很好、談得很好，沒有不愉快，他很懊惱跟訝異，甚至認為，對方沒有不滿，反而聽到對方有笑聲，日本沒有辦法提供通訊紀錄，因此無從認定。

江綺雯指出，謝長廷在臉書稱，打電話到大阪辦事處遭受冷言冷語，真的不應該，此外，外交部也證實有這通電話，指出對民眾觀感不佳部分，已要求徹底反省檢討，但外交部僅跟隨媒體報導及網路流言風向，以一通無法確認之通話內容即認定大阪處服務態度不好，事實基礎薄弱，核有違失。

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關鍵字：蘇啓誠,外交部,監察院

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