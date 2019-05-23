友邦WHA挺台發言獨缺尼加拉瓜　吳釗燮：以不同方式聲援

▲外交部長吳釗燮赴立法院外交及國防委員會列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

第72屆世界衛生大會（WHA）在5月20至28日於瑞士日內瓦舉行，台灣已連續三年未接獲邀請函，衛福部長陳時中17日晚間仍率領世衛行動團搭機前往瑞士日內瓦。不過我國17個友邦除教廷為觀察國外，僅剩尼加拉瓜迄今仍未發言挺台，對此外交部長吳釗燮23日解釋，尼加拉瓜確實已經好幾年沒有替我們發言，但他們願意用不同的方式聲援我們。

世界衛生大會（WHA）前3天各國發言結束，共有8理念相近國家及15友邦為台發聲，17友邦中除教廷為觀察員外，僅剩尼加拉瓜尚未發言挺台。

吳釗燮23日赴立法院外交及國防委員會，就「美歐不承認中國具備市場經濟地位我國之立場與因應作為」主題進行報告，並備質詢。他會前受訪表示，台灣雖已連續3年無法參加WHA，但來自友邦及理念相近國家的支持已經來到新高點，除了14個友邦為台灣提案，也有16個友邦用不同方式來支持台灣，再加上理念相近國家的支持，是有史以來最強大。

吳釗燮說，儘管尼加拉瓜未在WHA會場中替台灣發言，不過今早已經收到來自尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）的正式聲明，感謝台灣在醫療方面的協助。

民進黨立委羅致政也問，尼加拉瓜身為我國友邦，衛生部官員公開替台灣發言有這麼困難嗎？對此，吳釗燮解釋，尼加拉瓜確實已經有好幾年沒有替我們發言，但經過外交部與他們溝通後，他們也願意用不同的方式來聲援我們。