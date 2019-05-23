蘇啓誠輕生當日通聯紀錄曝光！　查無張淑玲「20分鐘關鍵電話」

▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）



記者楊亞璇／台北報導

去年9月燕子颱風侵襲日本關西地區，我國民眾受困關西機場，駐大阪辦事處之應變處置措施飽受批評，幾天後該辦事處處長蘇啓誠在大阪官邸輕生，監察院22日通過江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部，針對外傳台日關係協會秘書長張淑玲20分鐘關鍵電話施壓，委員表示並沒有查到這樣的電話。

外傳張淑玲打了一通20分鐘的電話羞辱，讓蘇啓誠被迫以死明志，對此，江綺雯指出，並沒有查出張淑玲所打的20分鐘電話，但是發現另一通「20分鐘電話」，9月13日9時35分至9時55分台日協日政協科邱姓助理專員有打電話給駐日代表處政務組劉秘書，該專員稱電話是他個人使用的公務電話，不太有別人使用，他那通電話是在討論關於日本議員岸信夫來訪一事，因此認定與蘇啓誠案無關。

而張淑玲在去年也喊冤說，願意提供從關西風災9月4日之後，到蘇處長離世的那一天，所有她的家用、公用、私用的電話，電子信箱、社群軟體等，授權給外交部進行調查，絕對沒有外界所說的神秘20分鐘電話，當天並未與蘇啓誠聯繫。

另外，江綺雯表示，蘇啓誠在去年9月13日14時57分至17時19分與駐日代表謝長廷通過4次電話，通話時間皆不超過4分鐘，提及已聯繫律師並約隔日早上見面，要查明PTT上網友指控的爭議，蘇啓誠又在18時打電話給謝長廷，通話時間僅1.5秒，估計沒有順利通話。

台日協副秘書長謝柏輝在13日18時14分以Line傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啓誠，而謝柏輝的說法是，這是例行的，沒有要懲處的意思，蘇啓誠又在19時59分傳簡訊給大阪處秘書，告知不必依照原指示搬動辦公桌，寫下：「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」

當晚，蘇啓誠也打過電話給回娘家的夫人，夫人沒有接，隔日，蘇啓誠就被發現於官邸自殺，警方研判，蘇啓誠約於13日20時至21時死亡。收到簡訊的秘書事後相當自責，後悔當時怎麼沒多問一句。