蘇啓誠案調查報告出爐　7英系監委反批：內容揣測！先射箭再劃靶

▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

記者楊亞璇／台北報導

去年9月燕子颱風侵襲日本關西地區，我國民眾受困關西機場，幾天後該辦事處處長蘇啓誠在大阪官邸輕生，監察院23日糾正外交部，不過，監察委員王幼鈴、田秋堇、蔡崇義、陳師孟、趙永清、高涌誠、張武修提出不同意見書，直指「調查意見內容多為揣測之論，係先射箭再劃靶。」

7名監委表示，調查意見充滿揣測之論，暗指檢討報告遭修改，且並非蘇處長真心自我扛責，可能是受到外人所不知之上級壓力，至今未查明何人強令蘇處長提出檢討報告，無人為此負責，而根據蘇處長的秘書陳述，檢討報告為處長親自撰寫，並且在草稿上作文字修飾，調查案文所稱皆未提出證據，只有憑空臆測，有失公允。

監委也說，當時國民黨立法院黨團召開記者會，指駐日代表處對台灣民眾尋求救助時漠不關心，表達最嚴厲的譴責，請外交部追究相關責任，與會的台日會秘書長張淑玲表示外交部會繼續檢討精進，亦是尊重立法院的監督職權。

監委指出，調查意見認為，外交部以一通無法確認的通話內，就認為大阪態度不佳而表示要大阪處檢討改進，缺乏事實基礎，但此通電話內容被貼文上網之後，造成國人觀感不佳，認為沒有關照受災國人的心情，且服務態度是否不好，也非單方認定，涉及對方的主觀感覺。

此外，監委表示，民眾受困於大阪關西機場，有不詳來源民眾透過電話半夜給大阪辦事處值班人員，並在批踢踢上發言指責代表處同仁回應態度不佳；究竟關係人是游姓大學生或後來自述潘姓女子為本案關鍵，報告卻未能查明。

監委強調，本案涉及不實新聞傳播，因此調查報告能否釐清事實，還原真相，並且彌平爭議，讓社會體認網路新聞的殺傷力，成為往後處事的借鏡，事關重要，唯本調查報告並未爬梳事理，推論揣度，深恐遺憾。

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