索羅門國會施壓與我斷交？　吳釗燮嗆「國際假新聞」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

南太平洋島國友邦索羅門群島當地媒體《索羅門星報》17日於頭版指出，索羅門有2大省的22名國會議員施壓，要求總理蘇嘉瓦瑞在6個月內轉與中國大陸建交。對此，外交部長吳釗燮23日火辣回嗆「這個是假新聞」，很多假新聞在國際社會流竄已經對台灣造成騷擾。

美國總統川普21日邀請帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）國家領導人訪問華府，並進入白宮與川普會面，還與國務卿龐皮歐進行工作午餐，並與美國代理國防部長夏納翰與舉行電話會議，其中關鍵為帛琉與馬紹爾群島為我國邦交國。

國民黨立委江啟臣23日於立法院外交及國防委員會詢問，川普此舉對台灣有何意義？吳釗燮說，「這是個很深奧的問題」，川普見的三位國家領導人中有兩位是我國邦交國，看得出來是因為美國十分重視太平洋地區，國務卿也與他們提到「跟台灣維持邦交的重要性」，顯見台灣與美國在太平養地區的利益確實高度重疊。

吳釗燮也強調，台灣與索羅門群島的邦交是沒有問題的，有關當地媒體報稿是假新聞，已經有請駐館同仁在當地詢問國會議員，他們都說絕對沒有這回事，類似這種假新聞在國際社會流竄，已經對台灣造成騷擾，重申「我們與索羅門的邦交沒有問題」。