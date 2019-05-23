1500公里內快過飛機！　陸測試最新磁浮列車　上海到北京僅3.5小時

▲磁浮列車的流線設計。（合成圖／新華社）



大陸中心／綜合報導

大陸高速磁浮列車試驗車23日在青島下線測試，試驗車採用新一帶的「輕質高強度」車體，突破了高速狀態下流固耦合作用的制約，並解決氣動阻力、升力的問題，氣動性能達到國際先進水平；該車時速可達600公里，在1500公里的旅程內，速度比飛機還快，上海到北京的平均時間約3.5小時，比飛機快了將近1個小時。

綜合陸媒報導，大陸「先進軌道交通」計畫2016年7月正式啟動，由中國中車公司指導、中車四方股份公司具體實施，集合了國內高鐵、磁浮領域的重要資源，並與30多家企業、大學及研究所組成「聯合艦隊」進行研發。

高速磁浮課題負責人丁叁叁介紹，經過將近3年的努力，團隊成功突破高速磁浮系列的關鍵核心技術，在車輛、牽引、運控通訊等核心子系統研究中取得階段性成果。他說明，在車輛方面，團隊成功解決超高速情況下車體輕量化、強度、剛度與噪音等問題，成功研製出時速600公里的高速磁浮試驗樣車。

▼磁浮列車的客座看起來十分舒適。（圖／新華社）



丁叁叁稱，這輛實驗車不但突破了高速狀況下，流固耦合作用的制約，解決了氣動阻力、升力的問題，還研發了高精確度的懸浮導向、測速定位裝置與控制系統。此外，他說到，實驗車還完成了「長大薄壁鋁合金車體激光復合焊、電磁鐵箔繞、懸浮架精鑄」等系列關鍵工藝，在車體、電磁鐵及其他控制裝置上實現「工程化技術」的重大突破。

談到牽引系統，丁叁叁介紹，這套基於有源中點嵌位（ANPC）技術的24MVA大功率牽引變流系統，屬於世界首創的自主研發系統；至於運控通訊方面，丁叁叁說明，為了配合這輛磁浮車，相關單位研發了適合「長大幹線、多分區」追蹤運行的高速全自動控制系統，且還在LTE架構的基礎上，融合了低延遲技術的新型通訊系統，目前已完成5試樣機研製。

丁叁叁提到，作為新興的高速交通模式，磁浮列車可以填補高鐵和航運之間的速度空白，為大型樞紐城市、城市群體之間建立高速走廊。他提及，以旅行時間進行計算的話，在1500公里運程的範圍內，高速磁浮是最快的交通方式，「以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需3.5小時左右。」

報導稱，中車四方股份公司目前正在建設高速磁浮實驗中心、高速磁浮試製中心，預計今年下半年投入使用。此外，按照項目計劃，時速600公里高速磁浮工程樣車將在2020年下線；2021年在調試線上開展系統綜合試驗，完成集成驗證，形成高速磁浮工程化能力。

▼磁浮列車的洗手間。（圖／新華社）

