陸時速600公里高速磁浮試驗車下線　拚東西部城市走廊化

▲大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島下線。（圖／翻攝自微博／新華視點）

記者馬叔安／綜合報導

大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車，於23日10點50分在青島下線。《新華社》指出，這意味著大陸在高速磁浮技術領域實現重大突破。目前大陸高鐵的最高營運時速為350公里，而航空巡航的時速一般為800至1000公里，剛好時速600公里的高速磁浮交通系統，能填補高鐵和航空運輸之間速度的落差空白。

▲列車內部情形。（圖／翻攝自微博／新華視點）

在《新華社》的官方微博《新華視點》最新公佈的照片中，可以看到該列車銀、藍色相間的車頭、駕駛艙內的視角，乘坐區的座位呈現兩兩並排，坐椅的設計也顯得比一般列車寬敞，洗手間中也有保留較多的活動空間。

▲列車客艙內景。（圖／翻攝自微博／新華視點）

據了解，高速磁浮可用於長途運輸，也適用於3種快捷通勤，包含經濟規模大、同步性高、一體化強的「通勤化」交通；經濟規模大、互補性強、協調性需求高的大型城市間的「同城化」交通；經濟規模差異大、發展均衡性需求大的東西部中心城市間的「走廊化」交通。

▲列車洗手間內景。（圖／翻攝自微博／新華視點）

據指出，德國、日本等發達國家都沿用不同技術路線，發展多種磁浮交通運輸方案，其中日本的超導磁浮技術實現時速603公里的試驗速度，德國的磁浮技術最高試驗時速達到505公里。

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