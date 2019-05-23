他遭合夥人凌虐6小時跳窗摔死！　房東「幫開門」也有事

▲桃園市鄭姓男子前年7月間疑因債務糾紛遭凌虐，最後跳樓摔死。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子與陳姓、戴姓男子合夥經營精品生意，但戴懷疑陳與鄭私吞款項，2017年7月將2人約出談判，陳將責任推給鄭，戴夥同友人以膠帶綑綁強押鄭至租屋處毆打凌虐長達6小時，逼迫鄭把錢吐出來，鄭不堪凌辱撞破玻璃想從5樓跳窗逃逸卻不幸摔死，桃園地院審理後依私行拘禁致人於死罪，等將戴等同案人員判刑1年半至10年不等有期徒刑。

檢警調查，45歲戴姓男子於2017年7月28日凌晨2時，找來黃姓、司姓與彭姓友人，在桃園區與新北市鶯歌區交界處將陳與鄭押走，驅車載至大溪區第四公墓談判，戴要2人當面對質，說清楚精品店營收款項去向，陳硬咬款項被鄭一人獨佔，鄭全盤否認，遭毆打後向戴解釋取得信任，鄭又被帶到由戴承租的套房繼續逼問。

戴等人將鄭押至租屋處時，由於戴積欠鄭姓房東房租未繳，戴向鄭姓房東說，只要鄭吐出錢後，就可繳清積欠房租，鄭姓房東無視已遭痛毆凌虐的鄭傷痕累累，不但未報警還協助戴開門，陳以膠帶綑綁鄭四肢，逼迫鄭打電話借錢，直到當天上午8時，鄭見無處可逃，竟撞破窗戶從5樓直接跳下，卻摔落至2樓雨遮處，救護人員見鄭頸部纏繞膠帶通報警方處理，鄭男送醫後仍因傷重不治。

檢警調查，陳推稱鄭當時有吸海洛英導致神智不清，拿膠膜將自己捆起來後走到窗邊就跳下樓下，戴辯稱，鄭不知是受外力影響，心裡恐懼還是藥癮發作，因當時已有人要來還錢，不必脅迫他還債，鄭姓房東也說，只是幫忙開門，沒有參與毆打等行動。

桃園地院認定陳係經由戴指示拿膠帶綑綁拘禁鄭，房東親眼目擊鄭當時衣衫破損且全身有傷勢，仍全程在場足以認定同屬共犯，不採信其辯詞。

根據法醫解剖鑑定，鄭頭胸各有挫傷，血液中並無安眠藥與其他毒物反應；警方鑑定被撞破玻璃長、寬為130公分、66公分，厚度則有0.5公分，無法輕易開啟，若非刻意衝撞應不至於輕易跌落。

地院指出，戴等人將鄭載去公墓痛毆，強押並以膠帶綑綁拘禁長時間毆打凌虐，因而加深鄭的恐懼，最後才冒險破窗，雙方之間並無深仇大恨，僅因債務糾紛私刑拘禁致人於死，犯後也未與鄭的家屬和解取得原諒，審理後依私行拘禁致人於死罪等，判處戴男10年10個月、陳男8年，另外黃男、司男與彭男則處刑1年6個月至2年6個月，鄭姓房東則判處1年。

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