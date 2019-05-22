15歲國中女學生援交開價僅600元　桃園色男直奔嘉義開房

▲桃園市童姓男子2度邀約國中女生上摩鐵開房，第3次相約卻踢到鐵板。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市童姓男子於去年透過交友軟體認識15歲國中女生，童獲知少女缺錢暗示可否發生親密關係，少女開出每次600元價碼，讓童男欣然赴會分別在2018年3月、7月共2次與少女上摩鐵開房，童男食髓知味於去年7月第3度上摩鐵開房卻碰上警方臨檢遭送辦，桃檢22日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

檢警查出，23歲的童姓男子去年在某交友軟體APP上認識年僅15歲國中女生，2人在聊天過程中知道少女缺錢，童男暗示願意幫助，但希望能進一步發生親密關係，少女開出600元代價，2人遂於2018年3月約在嘉義火車站附近旅館發生第一次親密關係。

童男於同年7月再度以600元約少女在桃園市某家摩鐵2度完成性交易，食髓知味的童男在7月底再度邀少女在桃園市同一家摩鐵約炮時，卻碰上警方臨檢，2人躺在床上被當場查獲，員警查出少女未滿16歲通報家長，家長堅持提告將童男送辦。

檢警偵訊時，童男坦承犯行，少女則說，若遇到她不喜歡的人要與其發生性行為，自己會拒絕，是她同意與童男發生性行為，童男沒有強迫她也未違反其意願，檢方根據住宿紀錄、少女驗傷報告與警方臨檢秘錄器畫面佐證，偵結將童男依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

【更多新聞】



►郭台銘原訂八德夜市快閃…行程臨時喊卡 勞團想陳情3訴求撲空

►拚經濟沒錢都是空談 郭台銘：願將時間貢獻國家

►兒酒駕車禍母頂替出面 「心虛不安」3天後母子攜手自首