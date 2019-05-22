吃感冒藥開車恍神撞死休假巡佐　駕訓班女教練起訴

▲桃園市陳姓女駕訓班教練去年8月開車不慎撞死休假巡佐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局徐姓巡佐去年8月休假與妻子散步時，遭某駕訓練班擔任教練的陳姓女子開車撞上，陳頭部重創經急救4天後宣告不治，陳女肇事後留在現場等待警方處理，陳在偵訊時坦承可能因吃感冒藥關係導致恍神，方向盤偏右導致照後鏡撞上徐，桃檢22日偵結依業務過失致死罪嫌提起公訴。

警方指出，66歲的陳姓女駕訓班教練，去年8月16日晚間9時許開車行經桃園市中壢區龍勇路方向，突然向右偏離導致右後照鏡撞到徐姓巡佐，徐當時與妻子散步，徐被撞倒後頭部著地重創，經送醫急救做開顱手術，急救4天後仍宣告不治。

桃檢調查，66歲的陳女在某駕訓班擔任教練，負責教授駕駛與開車為業，當天晚上開車在龍仁路快車道卻突然向右飄移，轎車右後照鏡從後方撞到正在散步的徐姓巡佐，陳女肇事後留在現場向警方坦承肇事。

徐姓巡佐因顱內嚴重內出血，醫院施以開顱手術急救4天，仍因病情惡化不治，桃檢偵訊時，陳女坦承犯行，當天因感冒吃了感冒藥，疑似藥效發作導致恍神肇事，檢方依現場事故調查報告、監視器畫面佐證，車禍鑑定認為陳女在夜間開車，未注意右偏行駛為肇事主因，徐則無肇事因素之事實，22日偵結陳女犯行明確，依業務過失致死罪嫌提起公訴。

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