不是頂級卻是頂好　高樹善導書院品德鳳梨滿滿愛心

▲屏東縣高樹鄉善導書院品德鳳梨酸中帶甜，有滿滿愛心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹善導書院院長陳文靜照顧偏鄉及弱勢學童課後輔導及安親，另邀請農業專家、志工媽媽和孩童一同種鳳梨，重視品德教育，讓學童學習農業常識，鳳梨雖不是長得特別美特別甜，但因為多一份用心及愛心，毎一顆採下來的鳳梨都頂好的。

▲善導書院生產鳳梨酸中帶甜。

陳文靜說，書院希望小孩子長大能有一技之長，教導孩童要獨立自立自強，她不能保證每個孩童長大都從農，但至少在書院裡善心人士提供的土地，讓他們有學習種田的機會。

她指出，鳳梨田有兩塊地，共2.7公頃，她不會種田，因此請鳳梨達人洪銘聰來幫忙，提供鳳梨苗及翻犁和栽種方法；學童利用時間到田裏拔草，不灑農藥下，草長得比鳳梨高，鳳梨也長得比一般慢，雖然肥料用得不夠多，但她相信時間一到鳳梨也會自然成熟。

由於較一般鳳梨慢半個月，最近才開園收成，孩童很興奮，跟著大人到田裏採鳳梨，鳳梨多刺怕學童受傷，只讓他們幫忙把鳳梨集中及分級等較輕鬆工作。

陳文靜指出，這批鳳梨不特別甜，但特別用心，因為就種在教室前，每天看著鳳梨長大，由專業人士教導，一群天真不懂農業的志工媽媽和孩童種出來的品德鳳梨陸續上市，歡迎消費者訂購。保證健康安全的鳳梨酸中帶甜，書院除鮮果外，還有鳳梨汁、鳳梨乾及鳳梨酥，都是這裏的鳳梨委託工廠加工生產的消費者把握機會，再嘗鮮美感動的鳳梨。陳文靜連絡電話─0915177790。