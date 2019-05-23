批美封殺陸企　新華社：終將走入自己一手打造的死胡同

▲美國國旗和華為商標。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對美方近來對華為等大陸企業採取的「封殺」行動，《新華社》23日發表評論指出，這種扭曲市場、破壞全球產業鏈之舉，從長期看也不可能阻礙中外科技交流，和中國科技進步。文章並強調，美方「客大欺店」和「店大欺客」的慣用外交手段，無助於解決中美經貿問題。

美方繼日前15日將把華為及70家關聯企業列入「出口管制實體清單」（Entity List）後，又於近日據傳，正考慮將5家中國企業列入出口管制的黑名單，當中抱括視頻監控設備商海康威視及浙江大華技術，其理由是他們涉嫌侵犯人權。

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▲中國大陸監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

《新華社》評論表示，平等協商，本是現代國際關係的重要原則，「然而美式霸凌崇尚的卻是恃強凌弱那一套，其一系列外交污點暴露出霸權主義的底色」，中美經貿磋商中，美國漫天要價，極限施壓，試圖脅迫中方。

評論強調，美方以所謂「國家安全」等為藉口，對中國科技企業實施「斷供」、「封殺」，在高技術進出口雙向車道上，對中方設卡立障，並試圖遊說第三方中斷對華科技合作，美方「以恃強凌弱為馬，以強權外交為矛」，與時代大潮「較勁」，其國際形象目前正日漸衰敗，終將走入自己一手打造的死胡同。