Google停止合作華為　北大教授：GPS項目將給北斗機會

▲繼Google之後，芯片巨頭ARM宣佈停止與華為合作。（圖／《環球時報》）



大陸中心／綜合報導

Google日前證實將終止與華為的部分業務往來。對此，北京大學國家發展研究院教授周其仁說明，美國斷供華為公司，目的是在斷絕華為「提供給全球所有客戶服務」的能力；要是美國再把GPS系統從華為的服務項目上移除，那麼中國的定位系統「北斗」將得到獨立測試的機會。

據《澎湃新聞》報導，周其仁認為，在禁令之中，廣泛的用戶屬於道義的制高點，這股制高點的力量最終會成為反彈「斷供」力量的來源。他說明，華為在戰略性問題上處理十分成功，將大部分科技公司不在意的問題視為重中之重，「華為的出發點非常值得強調，斷供不是斷華為的錢，而是斷了華為給全球所有客戶服務的能力，所以華為千方百計要克服這一困難。」

周其仁提到，華為「以客戶為中心」的服務原則非常值得讚許，且華為在全球服務近200國家地區客戶，證明了這間公司在滿足消費者需求上的廣度，「偉大的公司善於把最先進的技術應用於普通消費者的日常需求。」

▼大陸北斗衛星定位系統現在共有45枚導航衛星，圖為第45枚衛星發射畫面。（圖／翻攝自央視）



周其仁以蘋果與微軟兩家科技巨頭為例稱，微軟除了技術以外，最值得敬佩的就是「讓大家都裝上它的系統」；而蘋果成功的關鍵則是契合消費者的潛在需求，滿足消費者「有手指就不用鍵盤」的想法。

至於科技產業的發展，周其仁說，中國的科技產業走的是後發路線，從「看到了也不會做」，到了「看到會做但做不好」，直到現在的「價格、品質與批量都有」的境界，所以才有現在的發展。此外，他強調，中國的「北斗」系統也屬於後發型，要是美國終止華為的GPS系統服務項目，那麼將提供「北斗」系統獨立測試的機會，「一定會推動我們把一些關鍵問題解決得更好。」