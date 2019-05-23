電信業紛表態拒賣華為　吳釗燮：外交部無人使用

▲外交部長吳釗燮列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美中貿易戰風波擴大，美國已對華為下達封殺令，繼谷歌宣布停止供應華為供應Android服務後，國內電信業者包括中華電信與台灣大哥大22日也宣布不再進貨華為手機。外交部長吳釗燮23日表示，外交部會遵守中央規定，禁用華為手機與任何中國資通訊產品，除公務使用外也會加強勸導同仁不要使用，據他了解目前外交部沒有任何人使用華為手機。

吳釗燮23日赴立法院外交及國防委員會，就「美歐不承認中國具備市場經濟地位我國之立場與因應作為」主題進行報告，並備質詢。

吳釗燮表示，有關華為手機的爭議，外交部會遵守各部會的決定以及上級的指示，禁止使用華為手機與任何中國的資通訊產品，「這個禁令會持續下去」。他也強調，外交部除了公務使用之外，在私人使用上也會加強勸導同仁不要使用，就他所了解目前外交部沒有任何人使用華為手機。

此外，中共媒體《人民日報》海外版22日以「台灣不是中國的？吳釗燮們別耍嘴」為標題，批評吳釗燮未對兩岸關係做出一點貢獻，卻與總統蔡英文有樣學樣，耍嘴皮子挑釁攻擊大陸、批評兩岸政策，「愛上隨地撿槍」。

對此吳釗燮解釋，這是他們在邏輯上搞錯了，外交部只是一種反應，當台灣受到中國攻擊，或是在國際上被封鎖時，「我們必須幫台灣人民發聲」。他也強調，這並不是對兩岸關係有負面影響，是中國的言論與行為受到民人唾棄。