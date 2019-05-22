林俊憲稱手機民調沒學術研究　王定宇拿2世界權威機構打臉

▲民進黨中執會，賴清德代表林俊憲被各派系圍勦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午舉行中執會做最終討論，此次中執會針對總統初選部分開放直播。在會中，賴清德代表、中執委林俊憲遭到各派系中執委圍勦，根據他拋出手機納入民調是否具準確性，都未有任何學術研究，中執委王定宇提出2大世界權威性民調機構蓋洛普與Pew打臉。

林俊憲在中執會上指出，過去在對比式民調中，民進黨從未有把無黨籍參選人納入，反對蔡英文陣營主張，應該要把台北市長柯文哲納入的主張。

對此，謝系中執委林耀文、王定宇都發言反擊指出，在2013-14年的九合一選戰，當時民進黨就有把無黨籍的柯文哲納入民調中，當時還做出決議，只要民進黨的選將民調都輸給柯文哲，就可透過中執會決議不提名，禮讓柯文哲參選。

另外，林俊憲也針對手機是否納入民調提出質疑，首先他認為50％手機的比例過高，認為實在不合理，而且並沒有任何一個學術研究，是針對手機納入民調。對此，王定宇也跳出來回擊，拋出世界最權威的2大民調機構，蓋洛普（GALLUP）與Pew，而其中Pew甚至主張必須納入75%手機。

▼民進黨中執會開放網路直播。（圖／記者屠惠剛攝）

