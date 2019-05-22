挺同婚遭嗆撤銷提名　李彥秀：青壯立委應有不同聲音

▲國民黨立委李彥秀 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院於17日通過同婚專法，國民黨內包括許毓仁、陳宜民、柯志恩、林奕華、蔣萬安、李彥秀及許淑華等7名立委倒戈投下贊成票，國民黨中常委更揚言要撤銷立委提名。對此，李彥秀22日上午受訪時表示，立法院不是只有藍綠，如何讓國民黨開啟世代溝通，青壯立委應該有不同聲音。

李彥秀表示，她尊重中常委的提案，會加強對這件事的溝通，包括她在內的7位立委決定轉折是經過很多討論，並說「我自己是10歲孩子的媽媽，一樣尊重家庭價值」，儘管面對黨內排山倒海而來的壓力，但是為了讓同志朋友們老友所終、相互扶持，所以應該尊重人權，「這件事不該操作成藍綠對抗」。

李彥秀解釋，他們並不是幫政院背書，而是基於對人權的尊重，認為國民黨應該要跨出世代的溝通機會，不過很遺憾地讓民進黨操作成政黨議題。她強調，立法院不是只有藍綠，如何讓國民黨開啟世代溝通，青壯立委應該有不同聲音。

李彥秀也忍不住落淚說，在地方確實有受到情感上的壓力，這點也還會持續努力溝通，同婚議題不該被操作成世代對立，也希望國民黨的同志朋友應該跨出那一步。她也再次強調，絕對沒有幫行政院背書的意思，僅是希望同志朋友老時可以相互扶持依靠，這之中也設想到很多不同層面，社會需要不同聲音的溝通。

蔣萬安則表示，完全尊重中常會任何提案，接下來會盡量做好溝通，辦公室、服務處也接到許多來電，想要當面與他做意見表達。至於是否擔心因此而影響選情？蔣萬安僅回「謝謝」便轉身離去。

