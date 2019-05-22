524同婚登記倒數！王浩宇送「彩虹傘」當結婚禮物

▲517同婚專法表決三讀通過，同志可以在今年5月24日結婚。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

立法院上周17日通過同婚專法，同志朋友可於本周24日前往各縣市戶政機關登記。桃園市議員王浩宇在臉書表示，只要在五月底前在桃園市登記結婚的同志伴侶，就要送上彩虹傘，祝福大家。

王浩宇特別訂製了100把手工彩虹傘，要送給5月底前在「桃園市」登記結婚的同志伴侶，而且只送不賣，祝福大家都能幸福。

網友看到貼文後表示羨慕，不過也有網友提醒王浩宇，「有聽過老一輩的都會說不能送傘（散）不能送刀（一刀兩斷）嗎？僅供參考啦！」

立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，正式宣告同志真的可以在今年5月24日結婚，根據同婚專法，只要是滿18歲者，相同性別之二人可向戶政機關辦理結婚登記。

桃園市長鄭文燦在專法通過後表示，「人人都有追求幸福的權利，而政治人物的義務，就是讓幸福得以實現，真愛都應該被祝福，一起生活，一起追求人生的夢想，今天的立法院，會是歷史記載的一天。」

▲王浩宇訂製100把彩虹傘送同志朋友。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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