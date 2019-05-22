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台商「創二代」接班啟動　客製化服務成生存關鍵

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▲▼盧英傑創立「函夏工作室」，從事手工包包的設計、製作、銷售。（圖／受訪者提供）

▲盧英傑的「函夏工作室」內，工作人員正在從事手工包包的設計、製作、銷售。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

台商在陸發展超過30年，除近年不少台青也將赴陸打拼列為選項外，在大陸的「台二代」也漸漸展露頭角，以在江蘇無錫賣包包的盧英傑為例，就是在父輩從事箱包皮具的基礎上，加入自己客製化服務、時尚設計的理念，成為一個「創二代」，以利台商在陸經營能永續發展。

江蘇無錫為落實地方惠台搓施，日前舉辦「凝聚兩岸心 歡樂健康行」徒步活動，並召開惠台政策反饋解析會，邀請台商、台胞、台籍親屬等座談，針對教育、醫療、實習、創業、就業、居住、生活、投資、經商等議題進行討論和問題解答。

▲▼江蘇無錫邀請台青、台胞等召開座談會，了解台灣方面需求，並推進惠台措施落實。（圖／翻攝自中新社）

▲江蘇無錫邀請台青、台胞等召開座談會，了解台灣方面需求，並推進惠台措施落實。（圖／翻攝自中新社）

值得注意的是，無錫還邀請「函夏工作室」網店負責人盧英傑、眼科醫師潘中璿等台青，分享在陸打拼的過程。

與父輩做代工、進出口業務不同的是，盧英傑說，近幾年大陸產業升級、勞動力成本上升，但另一方面消費市場成長，對設計及優質場品需求也日益增加，在此之下，他2014年畢業後回到無錫時，選擇以銷售手工皮具起家，註冊「函夏」這個品牌。

剛開店的時候，盧英傑自己操刀設計，另一個朋友負責客服，但直到將近兩個禮拜，才賣出第一件產品—36元人民幣的鑰匙扣；不過也正因為如此，盧英傑也開始意識到，商品需要隨市場反饋不斷調整，到現在團隊人數超過30人，2019年更開了第一家實體商店。

▲▼「函夏工作室」網店負責人盧英傑。（圖／受訪者提供）

▲「函夏工作室」網店負責人盧英傑。（圖／受訪者提供）

盧英傑說，他一直秉持著要將獨特的時尚與個性，灌入設計包款的經營理念，「大陸發展好了，人們的需求開始多元化，多元化的需求正在呼喚個性化的服務，我覺得這是個很好的機會」。

另一為台青潘中璿來自台中，他過去曾到北京、廣州攻讀醫學，不過相較北京、上海、廣州等一線城市的「快節奏」，他認為無錫更適合生活，因此選擇來此安家。

潘中璿說，自己從小就獨立，待在無錫也不錯，只要心態正面，於異鄉打拼或許能有不一樣的機會。

▼台青潘中璿在江蘇無錫擔任眼科醫生。（圖／受訪者提供）

▲▼台青潘中璿在江蘇無錫擔任眼科醫生。（圖／受訪者提供）

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關鍵字：江蘇,無錫,惠台措施,台青

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