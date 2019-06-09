台灣博士洪基恩到江蘇工作　發揮「4肯精神」獲淮安傑出青年

▲台灣博士洪基恩到大陸江蘇工作，獲淮安十大傑出青年。（圖／大葉大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學環境工程學系畢業校友洪基恩，秉持學生時代學習到的「肯學、肯做、肯付出、肯負責」四肯精神自我要求，2015年到江蘇省淮安市發展，先在台商的環境檢測公司擔任職業經理人，創業江蘇泓威檢測科技有限公司，對社會發展、環境永續的貢獻，5月獲頒「第十五屆淮安市十大傑出青年」。

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▲大葉大學環工系校友洪基恩去年創業江蘇泓威檢測科技有限公司。

32歲的洪基恩，現為江蘇泓威檢測科技有限公司總經理，同時在淮陰師範學院兼課。洪基恩大學就讀大葉大學環境工程學系，受到很多老師的啟發，後來加入李清華教授的實驗室，專研廢棄物處理與貴金屬回收技術，一路從大學讀到博士班，相關研究成果在學生時期就獲得專利，以及波蘭華沙國際發明展、俄羅斯阿基米德國際發明展等獎項肯定。

2014年洪基恩取得博士學位，隔年服完兵役後就到江蘇淮安的環境檢測公司工作，洪基恩回憶說，當時剛好有一個到中國工作的機會，他認為中國的環保整治計畫剛開始，市場急需人才，前往就業可以發揮專業，帶動整體技術升級，為環境永續盡力，因此選擇接受離鄉背井工作的挑戰。

▲洪基恩(右)就讀大葉大學環工系研究所時，與李清華教授(中)多次挑戰國際發明展獲獎。

洪基恩指出，以前沒想過自己會念博士班，大葉大學教育讓他在實驗中找到成就感，在教授李清華的帶領下，不只是累積了研發能量與實務經驗，更在撰寫專利、申請政府或企業計畫的過程中，提升了職場競爭力，對於他日後求職、創業很有幫助，學生時代學到的「肯學、肯做、肯付出、肯負責」四肯精神，也是他進入職場後的自我要求。

能夠在職場發光發熱，洪基恩最感謝的人就是大葉環工系的李清華教授，即使已經畢業多年，不論是工作還是人生遇到挫折，老師始終是他最強大的後盾，隨時可以向他請益。

▲大葉大學環工系校友洪基恩(左三)出席淮安市十大傑出青年頒獎典禮。

洪基恩表示，過去也沒想到自己會創業，但因為服務的公司規劃要去另一個省轉投資，他覺得自己在淮安深耕已久，離開淮安有點可惜，在朋友的鼓勵與支持下，去年合資創立江蘇泓威檢測科技有限公司。公司雖然才成立不久，但近期已經取得質量技術監督局的CMA認證，可以從事環境的第三方檢驗工作，環保市場正在興起，很開心自己投注的心力被看見，獲頒淮安十大傑出青年，未來他會持續推動環保產業技術革新。

▲洪基恩（右）回母校大葉大學與校友中心主任楊文慶（左）分享獲獎喜悅。

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