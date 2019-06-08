走進江蘇／「超近距離接觸」麋鹿保護區　每年鹿王爭霸最吸睛

記者陳政錄／江蘇鹽城報導

一度瀕臨滅絕、世界上只剩18頭的麋鹿，近年在江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區成功復育，目前園內麋鹿數量已達5016頭，佔全球的6成。如今，遊客不僅能乘電動車觀察麋鹿，還能近距離餵食，更有機會在每年5到7月的麋鹿發情期，一睹緊張刺激的「鹿王爭霸戰」。

大豐麋鹿國家級自然保護區總面積2667公頃，位於濱海，具有大面積潮間帶、濕地地貌的江蘇省鹽城市，自古就是適宜麋鹿生存的繁衍地。目前，區內可供遊客乘客、乘船參觀的實驗區麋鹿共1200隻。

▲江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區。（圖／記者陳政錄攝，下同）

大豐麋鹿國家級自然保護區導遊服務部經理肖慧慧表示，每年5到7月左右，是麋鹿的發情期，在這短短的三個月中，各麋鹿族群中的公鹿會為了取得交配權，互相 「捉對廝殺」，利用鹿角互頂，選出最強壯的公鹿。

值得注意的是，這些鬥敗的公鹿由於必須離開族群，肖慧慧說，牠們在這三個月內只能彼此「報團取暖」，組成失敗者聯盟，甚至經過這幾年族群的壯大，以及園區的追蹤觀察，發現還有公鹿間彼此相愛，成為「同性戀伴侶」的情況。

楊姓姊妹是本地人，弟弟在新疆讀書，有空回家時就會來保護區走走。他說，這次是自己第三次來，能夠一次看到這麼多麋鹿，還能近距離接觸，是十分難得的經驗。

肖慧慧說，麋鹿俗稱四不像，但其實是「四個像、又不像」，因為牠頭上的角像鹿、臉像馬、身體和尾巴像驢、蹄像牛，主要是因為生存在濕地、沼澤地所需，才有這樣的結果。

據了解，由於群族繁衍快速，可讓遊客進入的「中華麋鹿園」內，採取半圈養的模式，麋鹿除自行吃草外，每日也會定時投放一定的飼料，避免保護區生態負荷過載。此外，保護區內還有純野放的核心區，和緩衝區、照顧受傷麋鹿和「退役鹿王」的純圈養區等，目前已被認證為大陸國家5A級景區，也是江蘇的省級對台交流基地。

對於年年上演的「鹿王爭霸戰」，保護區管理處處長劉彬表示，雄鹿鹿角每年會有兩雙，夏季最大，隨年齡增長每年多一個分岔，直到四、五歲成熟後開始加入鹿王爭霸，在群族內用犄角互相衝撞對方、比拚力量，直到選出最強公鹿。

他說，每年激烈的爭霸，當地都會透過電視轉播全國播送。同時，鹿王很少有連霸的，因為一旦稱王，3個月的發情期內除了交配，還要捍衛自身族群，「體重都要減個3、40斤以上」，可說是非常辛勞，僅有在前幾年，有一頭多長了第三隻犄角的鹿王蟬聯。

至於民眾到底能不能親眼目睹，肖慧慧坦言，機率其實很低，且須要保持一定的距離，因為人類對於麋鹿而言，屬於天敵之一，一旦發現人類接近，牠們就會停止爭鬥，所以每年「鹿王爭霸戰」的影像紀錄，多是靠區內隱藏的攝影機，或是工作人員「偽裝」潛入拍攝的結果。

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