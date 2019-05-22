氣泡界網美「蘋果蘇打」掀起全台瘋搶！網讚：初戀的滋味

▲氣泡飲料的香氣迷人，尤其融合蘋果香的宛如飲料界小清新，酸酸甜甜地擄獲女孩們的味蕾。（圖／記者湯興漢攝，下同）



消費中心／台北報導

天氣越來越炎熱，手搖店的生意吸引長長排隊人龍，透心涼的飲料喝起來實在過癮。但偶爾想宅在家裡和朋友聊聊天、享用輕食，猛灌無味的水或紅茶，總是少了點動力，如果想要來個冷飲消暑，派對聚會必備的「氣泡飲」倒進透明玻璃杯加點冰塊，微微冒泡的香檳色拍照也賞心悅目，讓緊湊的生活多一點浪漫！最近一款「蘋果蘇打」微微輕甜的香氣深受網友喜愛，口感消暑加上價格便宜，剛上市就引起話題。

氣泡飲料的香氣迷人，尤其融合蘋果香宛如飲料界小清新，微甜地擄獲女孩們的味蕾，入口後的涼爽度就像喝可樂一樣暢快，微微氣泡表現又不會太過強烈，駕輕就熟的點到為止！重點是高顏值的色澤，美美瓶身還能掀起IG打卡潮。

美粒果新推出的「蘋果蘇打」才剛上市就搶佔各大社群平台，除了甜而不膩的口感，讓網友們嚐鮮後就無法再割捨，紛紛大讚：「初戀的滋味！」、「冰過喝更讚！」、「瓶身超有質感的」尾韻淡雅的蘋果香氣，加點冰塊真的感覺在喝法國香檳。







▲▼美粒果推出的「蘋果蘇打」採用產季嚴選的蘋果汁，融合日本進口蜂蜜，打開瓶蓋金黃剔透的色澤，冒出微微氣泡，看起來非常好喝。





氣泡飲要好喝，絕對不是糖漿攪和一下就大功告成，美粒果推出的「蘋果蘇打」採用產季嚴選的蘋果汁，融合日本進口蜂蜜，因此不會太甜！打開瓶蓋，金黃剔透的蘋果光澤搭配一顆顆微微的氣泡，尾韻濃厚的蘋果香，一口喝下宛如走進午後的蘋果莊園般愜意。







▲美粒果推出的「蘋果蘇打」瓶身美，在IG也引起曬照話題。

另外，夏天天氣悶熱，有時候熱到昏昏沈沈，上班時的注意力也不集中，總覺得口乾舌燥，與其喝平淡無趣的白開水，或者外訂珍珠奶茶，不如試試擁有完美黃金比例的「蘋果蘇打」微微甜度搭上氣泡口感，隨手開瓶就能感受沁涼的感動，帶來小確幸！

難怪剛上市網友就搶成一票，甚至囤貨放公司：「好喝又好拍！」、「已囤，放冰箱。」何況怎麼拍都美，時尚外型意外變身成打卡道具，想要走「網美風」倒入高腳杯、玻璃杯，高級Pro的質感立刻大提升。想嚐新氣泡飲的民眾，「蘋果蘇打」已經在各通路登場囉！清新涼爽的氣泡口感與酸甜蘋果尾韻，讓你找到屬於自己的夏日香氣。