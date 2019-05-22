　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

氣泡界網美「蘋果蘇打」掀起全台瘋搶！網讚：初戀的滋味

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼美粒果蘋果汽泡水。（圖／記者湯興漢攝）

▲氣泡飲料的香氣迷人，尤其融合蘋果香的宛如飲料界小清新，酸酸甜甜地擄獲女孩們的味蕾。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／台北報導

天氣越來越炎熱，手搖店的生意吸引長長排隊人龍，透心涼的飲料喝起來實在過癮。但偶爾想宅在家裡和朋友聊聊天、享用輕食，猛灌無味的水或紅茶，總是少了點動力，如果想要來個冷飲消暑，派對聚會必備的「氣泡飲」倒進透明玻璃杯加點冰塊，微微冒泡的香檳色拍照也賞心悅目，讓緊湊的生活多一點浪漫！最近一款「蘋果蘇打」微微輕甜的香氣深受網友喜愛，口感消暑加上價格便宜，剛上市就引起話題。

氣泡飲料的香氣迷人，尤其融合蘋果香宛如飲料界小清新，微甜地擄獲女孩們的味蕾，入口後的涼爽度就像喝可樂一樣暢快，微微氣泡表現又不會太過強烈，駕輕就熟的點到為止！重點是高顏值的色澤，美美瓶身還能掀起IG打卡潮。

美粒果新推出的「蘋果蘇打」才剛上市就搶佔各大社群平台，除了甜而不膩的口感，讓網友們嚐鮮後就無法再割捨，紛紛大讚：「初戀的滋味！」、「冰過喝更讚！」、「瓶身超有質感的」尾韻淡雅的蘋果香氣，加點冰塊真的感覺在喝法國香檳。

▲▼美粒果蘋果汽泡水。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼美粒果推出的「蘋果蘇打」採用產季嚴選的蘋果汁，融合日本進口蜂蜜，打開瓶蓋金黃剔透的色澤，冒出微微氣泡，看起來非常好喝。

▲▼美粒果蘋果汽泡水。（圖／記者湯興漢攝）

氣泡飲要好喝，絕對不是糖漿攪和一下就大功告成，美粒果推出的「蘋果蘇打」採用產季嚴選的蘋果汁，融合日本進口蜂蜜，因此不會太甜！打開瓶蓋，金黃剔透的蘋果光澤搭配一顆顆微微的氣泡，尾韻濃厚的蘋果香，一口喝下宛如走進午後的蘋果莊園般愜意。

▲▼美粒果蘋果汽泡水。（圖／記者湯興漢攝）

▲美粒果推出的「蘋果蘇打」瓶身美，在IG也引起曬照話題。

另外，夏天天氣悶熱，有時候熱到昏昏沈沈，上班時的注意力也不集中，總覺得口乾舌燥，與其喝平淡無趣的白開水，或者外訂珍珠奶茶，不如試試擁有完美黃金比例的「蘋果蘇打」微微甜度搭上氣泡口感，隨手開瓶就能感受沁涼的感動，帶來小確幸！  

難怪剛上市網友就搶成一票，甚至囤貨放公司：「好喝又好拍！」、「已囤，放冰箱。」何況怎麼拍都美，時尚外型意外變身成打卡道具，想要走「網美風」倒入高腳杯、玻璃杯，高級Pro的質感立刻大提升。想嚐新氣泡飲的民眾，「蘋果蘇打」已經在各通路登場囉！清新涼爽的氣泡口感與酸甜蘋果尾韻，讓你找到屬於自己的夏日香氣。

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：蘋果蘇打,美粒果,氣泡飲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

衣服、襯衫全遭殃！衣櫃催狂魔「衣蛾」瘋狂啃咬　網推：一定要除蟲片

新・鮮貨／小資女踏入時尚圈從小CK開始　千元入手夏日野餐包

博客來無印良品館5/23結帳再打81折　首公開10大人氣商品

亞馬遜Kindle繁體中文書店準備上線　首波上架2萬本

復刻古早味！萊爾富「牛奶花生冰沙」限量10萬杯開賣了

炎炎夏日！果汁機達人讓你在家就能暑氣全消

全家便利商店條碼藏折扣！鮮食效期7小時前「會自動打7折」

【廣編】進化版眼線筆、網美級底妝…　KATE迎夏彩粧新登場

【廣編】佛跳牆老店搶攻高階肉粽新熱潮　提前2個月完售

氣泡界網美「蘋果蘇打」掀起全台瘋搶！網讚：初戀的滋味

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

博客來無印良品館5/23結帳再打81折　首公開10大人氣商品

亞馬遜Kindle繁體中文書店準備上線　首波上架2萬本

復刻古早味！萊爾富「牛奶花生冰沙」限量10萬杯開賣了

炎炎夏日！果汁機達人讓你在家就能暑氣全消

全家便利商店條碼藏折扣！鮮食效期7小時前「會自動打7折」

【廣編】進化版眼線筆、網美級底妝…　KATE迎夏彩粧新登場

【廣編】佛跳牆老店搶攻高階肉粽新熱潮　提前2個月完售

氣泡界網美「蘋果蘇打」掀起全台瘋搶！網讚：初戀的滋味

【廣編】失心瘋美人密碼特賣會　專櫃、香水、髮品全部2折起！

第一屆決戰禮服伸展台！得獎新銳設計師參與2020春夏Pronovias婚紗秀

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日2連勝

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

核二廠2號機大修後將再起動　最快周六併聯發電

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我

「無限期延後」！日本兩大電信商宣布　華為P30 Lite新機暫緩發售

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

氣泡界網美「蘋果蘇打」掀起全台..

賺現金回饋比等銀行利息更有感

全家藏折扣！鮮食即期前打7折

小資也能穿「香水」入睡！

「全家仙女紅茶」夏季冷飲必喝

新iPad最高回饋3520元　..

好市多必買四天王還有最超值神物

愛迪達一雙不到1000！好市多..

這家好市多有陷阱！網看了好驚慌

好市多衛生紙漲價　業者說話了！

微風南山又跳電　4個月停電4次

「牛奶花生冰沙」限量10萬杯開..

亞馬遜Kindle繁體中文書店..

更多熱門

相關新聞

野餐就是要喝這款氣泡飲！

野餐，已經成為現代人越來越夯的戶外活動選項，感受春日繽紛，你已經準備好呼朋引伴，一起加入白日夢野餐派對的行列了嗎﹖三五好友一起徜徉在初春微涼的氣息，簡簡單單一個藤編餐籃，一條麵包、果醬、水果和氣泡水，就能立馬享受一場身心都放鬆的野餐，感受大好春光！

高雄韓系風格粉紅夢幻咖啡廳！

台垃圾海漂日本　無人島節目撈到悅氏

隱藏在公館巷弄的高cp美味料理！

讓少女心爆發的水果氣泡飲

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

「吵架王」星座Top 4

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面