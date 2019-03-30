身暢飲，心暢癮，野餐就是要喝這款氣泡飲！

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▲現代人壓力大，想出外野餐身心舒暢，食物飲品的選擇往往是關鍵。 （圖／黑松提供）

野餐，已經成為現代人越來越夯的戶外活動選項，感受春日繽紛，你已經準備好呼朋引伴，一起加入白日夢野餐派對的行列了嗎﹖三五好友一起徜徉在初春微涼的氣息，簡簡單單一個藤編餐籃，一條麵包、果醬、水果和氣泡水，就能立馬享受一場身心都放鬆的野餐，感受大好春光！



▲無論是彰顯風格的食尚派對，還是兩人世界的紓壓耍廢，野餐日想要身心舒暢，食物飲品的選擇往往是關鍵。（圖／黑松提供）

完美的野餐除了餐點，飲品的選擇也至為關鍵。黑松日前全新推出的「FIN纖氣泡水」，不但擁有碳酸氣泡的刺激口感，可以消暑解渴、去油解膩，更能補充身體需要的膳食纖維，讓身體與心靈一起暢快！感受微風溫柔吹拂的同時，口中也有源源不絕的繽紛的氣泡在口中綻放，搭配春天百花齊放，黑松「FIN纖氣泡水」絕對是野餐活動、戶外踏青的新纖之選！



▲搭配春天百花齊放，黑松「FIN纖氣泡水」絕對是野餐活動、戶外踏青的新纖之選！（圖／黑松提供）

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【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位