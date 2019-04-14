維護言論自由卻遭網友暗批　盧秀燕：不同意見都要包容尊重

▲盧秀燕表示市府保障言論自由，對不同意見都會包容尊重。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府核准中國和平統一促進會舉辦和平統一車隊遊行，引發外界批評，更有網友在維基百科罵市長盧秀燕是「賣國賊」。盧秀燕14日表示，警察局依大法官釋字445號，統促反統促活動都有批准，保障言論自由，對於不同意見，她都會包容尊重。

台中市長盧秀燕14日上午出席佛誕節浴佛園遊會慶典，有媒體問她，對於近日統促會舉辦遊行，卻遭網友在維基百科修改她是賣國賊的看法。

盧秀燕表示，「不管統獨，在台中遊行我們都批准。大法官釋憲445條講得很清楚，首長對於民眾上街頭，不管是統是獨，基於言論及集會自由不能不准，如果不准就是違憲。所以根據大法官解釋及《集會遊行法》規定，不管統獨台中市警局都會依法批准，遊行過程中一定要確保治安跟公共安全。其實這也不只在台中市，過去在台北、高雄統獨都有遊行，地方都會依法批准。」

她也說，她感受到民眾在政治立場有部分非常對立，難免遷怒到批准的警察局或市長。不過這並沒有關係，「台灣是一個言論自由和集會遊行獲得保障的地方，這就是民主精神、憲法精神。身為市長、警察局長，我們對民眾不同的意見我們都要予以包容、予以尊重。」

台中市新聞局長吳皇昇補充說，大法官釋字445號「對『主張共產主義或分裂國土』之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違。」

其意指出，不管統獨都屬言論自由範疇，集會遊行若實質審查其言論就是違憲。這幾日市政府尊重各方言論，不願主動批判，但有心人士實在是夠了！盼回歸理性，針對網路上或部分民進黨人士惡意操作與刻意中傷，深感遺憾。

吳皇昇表示，「這些操作讓台灣陷入無謂的虛耗」，「相信台灣人民的智慧與理性。」

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