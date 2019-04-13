打假新聞　黃昆輝基金會調查：7成民眾認為國安比新聞自由重要

▲黃昆輝教授教育基金會調查顯示，7成民眾認為國家安全比新聞自由重要。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授教育基金會13日公布一項「重要教育民意調查」結果，結果顯示，對於近來的假新聞、假資訊充斥社會，有超過7成受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」。黃昆輝表示，憲法保障言論自由，但當前假新聞普遍流傳，很有可能影響到我國社會安定，站在教育觀點，基金會認為有必要了解民眾對此重要議題的看法，以作為政府在面對假新聞和假資訊時的重要參考。

針對日前行政院通過的《教師法》修正草案指出，學校教師評審委員會在處理教師解聘、不續聘等案件時，應增聘校外學者，讓未兼行政職務或董事的教師人數少於委員總額一半。對此，受訪民眾有超過7成表示贊同，其中35至49歲的受訪者有74.6%贊同，而大專以上的受訪民眾有75/9%贊同。

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黃昆輝教授教育基金會表示，這樣調查顯示大多數民眾認同本次《教師法》，應可完善不適任教師處理機制，增進教師教學品質，維護學生受教權益。

另外，對於教育部規定老師上課不能使用參考書，民調顯示有7成受訪民眾認為不合理；對於教育部規定學校不能公開呈現個別學生成績與班級排名、學校排名，避免加劇學生競爭壓力，民調則顯示，51.6％受訪民眾認同，北北基受訪民眾有57.5％支持。

至於目前國中小課後輔導及寒暑假學藝活動，須自由參加，且不能上正課、教新進度，民調顯示52.4％受訪民眾認為不合理。針對5歲幼兒教育義務化，民調顯示逾7成民眾認為政府應優先實施5歲幼兒納入義務教育。

該項民調調查時間為4月1日到3日，有效樣本為1072人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。