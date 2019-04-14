買早餐！咳嗽哥對煎台「猛咳3下」　他餐點中獎...制止得一句神回

▲早餐店煎台通常是對外開放式的。示意圖，與本文店家無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

有的店家基於衛生，製作餐點時會全程戴著口罩，避免唾液噴濺到客人的食物上，不過其他客人的行為就很難控制了。一名網友日前買早餐時，一旁「咳嗽哥」就直接靠在煎台上咳嗽，而煎台上正在做的餐點正好就是原po的，讓他看不下去出聲制止。沒想到對方不但不當一回事繼續咳，還說自己有摀嘴，彷彿是原po小題大作，貼文一出也讓網友們看傻飆罵「沒水準」。

一名網友在臉書「爆怨公社」抱怨一早的衰事，他昨日到早餐店買早餐，煎台上正在做他的餐點時，一位紅衣男子就靠在煎台前「連續咳嗽3次」。原po見狀連忙提醒對方往別的地方咳，對方卻不當一回事再咳一次，還不以為意地說「你沒看到我摀住了嗎？」、「不然我跟你道歉」。

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原po憤怒表示，既然摀住有用的話，又何必需要口罩？他指出，咳嗽哥一旁的女兒還一副要找他麻煩的樣子，而且父女倆也沒排隊，「還是您倆的餐點準備中，我也摀著打個噴嚏，您倆也覺得無所謂、當場吃掉？」

▲紅衣男對著煎台咳嗽：我有摀嘴 。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後咳嗽哥表示願意幫原po買單負責，但原po說這份餐他也不敢吃了，就請店家把餐點給對方，自己則是重新買了一份。

網友看完咳嗽哥的行徑紛紛表示，「對著煎台咳嗽是想害多少人中獎」、「咳嗽不會閃邊喔沒水準」、「那他吃飯旁邊放一堆屎，但是我有蓋起來也可以囉！」、「缺乏溫暖嗎？不然靠煎台那麼近是怎樣？」、「噁心沒水準，貼在煎台旁邊會比較快嗎」。

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