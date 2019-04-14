　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買早餐！咳嗽哥對煎台「猛咳3下」　他餐點中獎...制止得一句神回

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高熱量食物,減肥,三高,漢堡肉,高脂,三高,過重,外食,煎台。（圖／記者李毓康攝）

▲早餐店煎台通常是對外開放式的。示意圖，與本文店家無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

有的店家基於衛生，製作餐點時會全程戴著口罩，避免唾液噴濺到客人的食物上，不過其他客人的行為就很難控制了。一名網友日前買早餐時，一旁「咳嗽哥」就直接靠在煎台上咳嗽，而煎台上正在做的餐點正好就是原po的，讓他看不下去出聲制止。沒想到對方不但不當一回事繼續咳，還說自己有摀嘴，彷彿是原po小題大作，貼文一出也讓網友們看傻飆罵「沒水準」。

一名網友在臉書「爆怨公社」抱怨一早的衰事，他昨日到早餐店買早餐，煎台上正在做他的餐點時，一位紅衣男子就靠在煎台前「連續咳嗽3次」。原po見狀連忙提醒對方往別的地方咳，對方卻不當一回事再咳一次，還不以為意地說「你沒看到我摀住了嗎？」、「不然我跟你道歉」。

請繼續往下閱讀...

原po憤怒表示，既然摀住有用的話，又何必需要口罩？他指出，咳嗽哥一旁的女兒還一副要找他麻煩的樣子，而且父女倆也沒排隊，「還是您倆的餐點準備中，我也摀著打個噴嚏，您倆也覺得無所謂、當場吃掉？」

▲▼ 紅衣男對著煎台咳嗽：我有摀嘴 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲紅衣男對著煎台咳嗽：我有摀嘴 。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後咳嗽哥表示願意幫原po買單負責，但原po說這份餐他也不敢吃了，就請店家把餐點給對方，自己則是重新買了一份。

網友看完咳嗽哥的行徑紛紛表示，「對著煎台咳嗽是想害多少人中獎」、「咳嗽不會閃邊喔沒水準」、「那他吃飯旁邊放一堆屎，但是我有蓋起來也可以囉！」、「缺乏溫暖嗎？不然靠煎台那麼近是怎樣？」、「噁心沒水準，貼在煎台旁邊會比較快嗎」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
她赤裸躺地「身上佈滿乾血痕」！被詭囚在北市東區民宅「餓5天了
連生三千金！董娘婆闖病房「我幫他找女人生兒子」　媽寶夫傻點頭
9歲妹路上被「拖進後座」囚禁25小時！怪男：想把她當女兒

關鍵字：咳嗽,早餐店,煎台,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛蛙學貓「喵喵叫」！20年大廚嚇壞不煮了　網驚：第二外語能救命

台南火鍋店「白飯臭酸」遭客PO網　業者：工讀生第一天上班

訂320便當要1小時送達！店家趕工完才驚知是惡作劇　只好送街友吃了

A網霸主Pornhub徵「中文翻譯」　轉職3條件曝光：關鍵字必須懂

影／22歲男大生弄丟11萬元「跳橋命危」　他霸氣PO文「小錢我幫你」：賺夠再還

真沒壞！好市多買一袋「被家暴柳丁」好黑　試吃滿甜的...網曝：這很營養

上大號解放！他任何地點「褲子內褲完全脫掉」　網見狀驚喊：這樣更髒吧

熬整夜工作！她獨自投宿休息　「旅館規定」超擾民：這樣怎睡...網反讚盡責

BMW女點「大涼奶、大涼咖」！南部早餐店傻眼：沒聽過　北部人說話了

買早餐！咳嗽哥對煎台「猛咳3下」　他餐點中獎...制止得一句神回

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

BMW女點「大涼奶、大涼咖」！南部早餐店傻眼：沒聽過　北部人說話了

買早餐！咳嗽哥對煎台「猛咳3下」　他餐點中獎...制止得一句神回

「我姐的針好像歪了」超天兵巨蟹弟下秒動作　她笑慘：護理師對不起

老公「3年奧迪」被前女友坐過...她罵噁心直接換！女網狂贊同：霸氣

健保爆最嚴重弊端　靠「達文西手術」兩頭賺？北醫附醫被點名最多

影／年輕氣消失...他點出高雄「城市丟臉感」變重！網戰翻：台南在偷笑

今全台有雨「周二較強鋒面通過」各地轉雷雨　吳德榮：雨勢較大

台南火鍋店「白飯臭酸」遭客PO網　業者：工讀生第一天上班

訂320便當要1小時送達！店家趕工完才驚知是惡作劇　只好送街友吃了

影／螞蟻雄兵席捲南投　「插座、變電箱全淪陷」民眾頭皮發麻

福斯突左轉　5百萬賓士休旅車頭撞爛...碎片噴飛砸中小黃

堅強又有正義感！這些歌手唱出牡羊座直率、大膽和衝動

「福衛七號」啟程赴美前　太空中心開放民眾歡送見證歷史

柯瑞8顆三分1場破雷槍2紀錄　飆38分15籃板率勇士狂勝快艇17分

靠達文西手術兩頭賺？健保署資料曝光「婦產科」最多

福特Fiesta ST「性能版」限量推出！手排鋼砲6.5秒加速破百

不到海南島，不知道身體不好！　黃明志「幽默歌詞」很害羞

苗栗花草天堂「繡球花季」搶先開跑！還有全新空中花廊道

韓國瑜與鄭文燦別苗頭？　林濁水：得意不免怪怪的

全球最大飛機首飛成功「可攜衛星上太空」　擁2機身6引擎

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她..

老公3年奧迪被前女友坐過　她直..

他點出高雄丟臉感變重！網兩派戰..

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫..

訂320便當　店家做完被惡意棄..

正宮心碎！棕髮小三「甜躺男友懷..

裙裝正妹看電影　脫鞋伸白嫩長腿

「我姐的針歪了」天兵巨蟹弟下秒..

做大夜保全拚國考！爽領37K想..

今全台有雨！周二較強鋒面通過各..

周日雨襲再降溫！下周二還有「劇..

火鍋店白飯臭酸遭PO網　業者：..

健保爆最大A錢弊端　靠「達文西..

姪女美甲噴3千他怒公審　網打臉..

更多熱門

相關新聞

「我姐的針歪了」天兵巨蟹弟下秒動作笑歪她

一名女網友分享自己生完小孩後，目睹「天兵巨蟹弟弟」的趣事，讓上萬網友笑翻。有人也分享和同事的對話，結果「垃圾桶」意外引發笑料。

公審路人妹身材　親友團現場堵人

正宮心碎！棕髮小三「甜躺男友懷」示主權

夜市盲包假的？2人異地同抽4奶罩

一票求職者不自帶履歷！原因令他心累

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

公審路人妹身材　親友團現場堵人

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

騎士撞貨車燒死　FB甜蜜文成遺憾

老公3年奧迪被前女友坐過　她直接換掉

他點出高雄丟臉感變重！網兩派戰翻

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

星巴克4/10起「買一送一連續21天」

林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！

家長嗆醫開藥「沒強調一定要吃」

女看護控老翁天天抓胸、兒子性侵

【法塔羅】4/15-21

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面