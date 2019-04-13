上大號解放！他任何地點「褲子內褲完全脫掉」　網見狀驚喊：這樣更髒吧

▲坐式馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／綜合報導

每個人上大號時，都有不同的習慣，有人一定要邊滑手機邊上，有人則是一聽到人聲就上不出來。一位網友日前就在臉書上分享，自己上大號時都會把褲子、內褲全部脫掉，脫一半反而讓他認為會弄髒。貼文一出吸引網友們討論，也有人表示第一次遇到這種人，覺得神奇。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張廁所照，他表示自己上大號時，都習慣把褲子跟內褲「完全脫掉」，只脫一半的話讓他覺得會沾到，無法上廁所，「尤其是蹲式的」。只見畫面中露出他一小截的膝蓋，不遠處的垃圾桶上還放了他的內褲和長褲，貼文一出也吸引許多網友湧入，表明自己是哪一派的。

請繼續往下閱讀...

▲男網友上大號時，褲子必須全脫 。（圖／翻攝自爆廢公社）

有人和原po一樣屬於「全脫型」，「不全脫會絆倒吧哈哈哈」、「這樣比較沒有束縛」、「坐的我會脫半邊，讓腳好打開」、「在家冬天也是脫光光棒賽」、「 全脫啊！不然衣服屎水濺起來噴到衣服怎麼辦」、「我在家連衣服也要脫，上完馬上洗澡」、「全脫+1，脫一半還大不出來」。

中間派的網友則表示要看環境，只要環境允許一定全脫，「在家會，在外面不會」、「在家全脫，外面要看乾不乾淨」。不過有網友見到原po把內褲放垃圾桶上，覺得這樣更可怕，還不如放地上；對此原po則是表示這是在公司的廁所，且阿姨打掃得很乾淨，連他正在大號的當下也在掃。

另一批網友看到這貼文則驚呼「長知識了」，「你認真？我笑了，好妙喔 」、「第一次知道有人這樣」、「不會全脫，到時候又要穿」、「萬一門忘記鎖，被想上廁所的人打開門就糗了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！