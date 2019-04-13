正宮轉頭心碎！棕髮小三「甜躺男友懷」…冷瞥示主權　千人讚顏值：妳輸

▲這小三真的太猖狂了！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我要抱怨！現在當小三的是不是都很囂張？」一名女網友在臉書《爆怨公社》心碎透露，小三直接爬上床、睡她的男友，就算她問「妳怎麼在這」，對方只瞥了一眼後又繼續睡，讓原PO傻眼直呼「把我男友還給我！」看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「光看這顏質妳就輸了，閃邊去吧」、「乖……趕快去做家事」。

女網友在文中表示，她早上起床時突然覺得冷冷的，一轉頭就看到讓她心碎的畫面，因為小三竟然直接爬上她的床、睡她的男朋友，「明明昨晚是我睡在那個位置」。原PO說，她問對方「怎麼在這」，沒想到卻被瞥了一眼，小三還是繼續睡。

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原PO忍不住傻眼，「把我男友跟棉被還給我！你們家裡也有這麼囂張的小三嗎」，仔細看看她貼出的照片，只見小三外型相當可愛，擁有一頭柔順的棕髮、挺直的鼻子，身上穿著紅底白色圓點的小可愛。而這位猖狂的小三乖乖地依偎在原PO男友身邊，正確來說，是原PO男友伸手擁著小三入懷，雙雙睡得香甜。

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▲快「抱緊處理」這個小三啊 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

但原來這個小三根本不是人類，而是一隻棕毛臘腸狗，讓其他人馬上笑噴，「這個小三可以」、「我家有三隻勒」、「我男友只要一出現，我家毛孩們的眼裡就只有他」、「看妳一眼應該是要叫妳去準備餐點進貢了」、「幸好你有拍照存證，這樣就可以吉他們了」、「何止睡在一起，還當我的面親親勒」、「這很難防」、「至少小三還有穿衣服……妳可以放心了」。

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