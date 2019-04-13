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真沒壞！好市多買一袋「被家暴柳丁」好黑　試吃滿甜的...網曝：這很營養

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血橙（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友好市多買回一袋水果，打趣稱呼「被家暴的柳丁」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃君瀚／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）暗藏許多美食、日用好物，是許多台灣消費者心中的最愛。最近就有網友買到一種特殊水果「血橙」，果肉呈現暗紅、深黑色，活脫脫就像被毆打、家暴過的柳丁，儘管吃起來味道甜美，但家人們卻心存疑惑，直說是發霉壞了。

戴姓女網友11日上午在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享一張初看有些怪異的水果照，果肉部分呈現暗紅、黑色，看上去就像是發霉壞了，她搞笑命名為「被家暴的柳丁」。

請繼續往下閱讀...

戴女隨後話鋒一轉，表示這水果是在好市多買的「血橙」，一袋197元，味道不酸，滿甜、多汁的，纖維也頗多。她說，在賣場試吃的時候，服務人員很賣力的宣傳手中水果，對每個路過的民眾保證，絕對不是發霉或壞掉，血橙外型自然就是如此。

有趣的是，戴女吃血橙吃得津津有味，結果把照片傳給家人看，著實嚇壞了大家，得到各種別再吃的勸阻，「會吃壞肚子的」。不管她怎麼解釋，家人總是不相信，「這一看就是腐敗的柳橙」！

血橙（圖／Allentchang @wikipedia CC BY 2.5）

▲血橙。（圖／Allentchang @wikipedia CC BY 2.5）

文章貼上網，令不少網友大開眼界，「第一次聽說，好神奇」」、「我那天以為壞掉不敢買」、「賣相真的不太好」、「哎呦，這瘀青也太嚴重」、「怎麼這麼紫，這是瘀血橙」、「不知道的人真的會以為它壞了」、「感覺黑青，出貨前被打了一頓」、「看完之後完全沒食慾了」。

此外，也有些饕客稱讚識貨，「在西班牙吃過，印象中蠻便宜、味道不錯」、「這種好吃又營養，不要以為它壞囉」、「我在日本吃過，滋味真的很奇妙、很好吃」、「在義大利很常見，營養價值也很高」、「這個做成冰淇淋，非常好吃」、「橙中美味極品，還有品種是整顆都血紅的，女生吃超好的。」

根據《台灣柑橘產業資訊網》資料，血橙的色素為花青素苷（Anthocyanin），果實一般12至1月成熟，果實為中型至中小型，在氣溫較低處栽培果皮及果肉紅色較深，「酸度低，有籽或無籽，果汁率高，風味清爽。」

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關鍵字：好市多,血橙

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