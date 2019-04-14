BMW女點「大涼奶、大涼咖」！南部早餐店傻眼：沒聽過　北部人說話了

▲原PO說，「我們家飲料是不加冰塊的，有些客人也會自己開冰箱拿，很方便啊。」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名南部早餐店業者抱怨，一名BMW女駕駛開口要買「大涼咖」、「大涼奶」，讓他們直呼沒聽過。但許多北部人則說，「涼奶」十分普遍，「台北真的是大涼奶，難道要說大冰奶去冰」、「冰的加冰塊，涼的去冰」。

業者近日在「爆怨公社」臉書社團說，當時女客人開「白色米漿」（白色BMW），下車和媽媽點餐，「我要一杯大涼咖跟大涼奶，我有點趕時間」，媽媽說只有冰、溫和熱的，「米小姐白眼微翻說『我要涼的』。我媽說『那我冰加熱的就涼了』；米小姐白眼又更往上斜45度了，『那叫溫的，我要涼的去冰，很難懂嗎？』」

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「我媽說我們家沒在加冰塊，也沒聽過大涼咖、大涼奶」，原PO表示，她在顧油鍋炸雞塊，「想說妳是在涼什麼，後來米小姐說這樣講，北部的早餐店都知道，她那個來不能喝太冰」；媽媽微笑幫對方做了，還請她摸摸看。女顧客摸完後，帶著飲料開車離開。

▼您買早餐會說大涼奶、大涼咖嗎？（圖／資料照）

「我們家飲料是不加冰塊的」，原PO說，有些客人也會自己開冰箱拿，很方便啊，「很愛自己發明詞，南部早餐店飲料很少加冰塊的吧？」

對此，有北部人說，「台北真的是大涼奶，難道要說大冰奶去冰？3個字搞定的，要說5個字？」原PO回「筆記，南部真的沒遇過，sorry。」

一名北部早餐店業者指出，「我們家在北部開早餐店，真的都說涼奶、涼紅、涼咖。除非他說冰的，我才會另外加冰塊。」原PO回「有看到北部的捧友（朋友）分享了，米小姐是對的。」

▼原PO的早餐文引起討論。（圖／示意照／記者錢玉紘攝）

一名南部早餐店業者表示，「南部早餐店的飲料糖都是固定的，然後煮好，要冰的都是直接放冰箱...所以沒在放冰塊的居多，這樣比較不會因為冰塊融化而讓味道變淡。」原PO回「正解」。

也有顧客說，「態度差真的不行，但『涼奶』是習慣問題啦。我曾經點餐說要大杯奶茶去冰，還被老闆娘糾正『嗯，就一杯大涼奶嘛』？冷奶也是，很多早餐店這樣講，所以也習慣這樣點餐。」

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