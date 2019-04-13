台南火鍋店「白飯臭酸」遭客PO網　業者：工讀生第一天上班

▲店家澄清，白飯都是當天現煮，是工讀生第一天上班出包。（圖／東森新聞，下同）

生活中心／綜合報導

台南許先生一家三口近日到火鍋店用餐，發現店內雖免費供應白飯跟飲料，但飯粒泛黃臭酸，疑似是隔夜飯。更扯的是，店員補飯時還把新、舊白飯混在一起，讓許先生質疑店家是想強迫消費科學麵。對此，店家大聲喊冤，強調白飯都是現煮，出包是因為工讀生第一天上班搞不清楚狀況，事後已向顧客道歉。

許先生指控，他帶著妻女到火鍋店吃飯，但他和妻子吃了幾口感覺白飯不對勁，一聞竟發現有霉味、臭酸味，而且米粒飯黃，當場讓他們食不下嚥。事後，他將白飯拍照PO上網，質疑店家提供隔夜飯，目的是想強迫顧客消費要付費的王子麵。

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▲許先生在臉書PO出白飯對比照。

許先生表示，當時一家等了許久，好不容易等到店員來補飯，但讓他傻眼的是，「他（店員）一直在那邊攪拌，把舊的飯倒進去，最後連新添上去的飯都有（臭酸）味道」，讓他不得不掏腰包替女兒買科學麵。

業者表示，白飯都是當天現煮，「但我們工讀生第一天上班，他不知道，那我們可能也沒有教育好，他就把新飯跟舊飯全都摻在一起，因為他以為舊飯還可以吃。」

▲許先生說，他擔心女兒吃到壞掉的飯，只能掏腰包買科學麵。

業者指出，當天沒有接獲其它客人反映類似問題，事後也在臉書向許先生道歉，但對方沒有回應。至於白飯問題，未來會多注意，希望顧客若有問題，能當下第一時間告知。

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