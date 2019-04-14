牛蛙學貓「喵喵叫」！20年大廚嚇壞不煮了　網驚：第二外語能救命

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重慶一位經驗老道的大廚11日準備料理一桶牛蛙，沒想到才剛抓起其中一隻牛蛙，隨即傳出一聲「喵——」的叫聲，讓他嚇得趕緊將牛蛙扔回桶子。大廚說，他從業20多年來從沒遇過這種情況，殺也不是放也不是，最後只好送給老闆帶回去養著。

根據《梨視頻》報導，當時渝北一名資深大廚準備烹煮牛蛙，結果才伸進桶子抓起後腿，牠隨即發出一聲簡短「喵」叫，簡直就像一隻貓咪，嚇得大廚趕緊鬆手。

▲牛蛙在生死關頭「喵喵叫」，讓廚師嚇得刀下留蛙。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同）

整理好情緒後，大廚又一把將這隻牛蛙抓到砧板上，準備大卸八塊，怎料這次牠又「喵——」了一聲，而且音節更長更低沉，就像一隻生氣的貓。

大廚無奈地說，「牠像貓叫的聲音一樣，我做廚師行業20多年，從來沒有聽到過這種牛蛙的叫聲，而且殺牠的時候叫得更兇，弄得我們殺也不敢殺，放也不敢放，只好給我們老闆拿回去家裡養著。」

許多網友看完都大開眼界，紛紛留言笑說，「掌握一門外語的重要性，關鍵時刻能保命」、「絕對是貓投胎轉世的」、「學一門外語有多重要」、「連牛蛙都在學喵叫」、「好可怕啊，頭皮發麻」引發熱烈討論。

▼這隻幸運牛蛙最後被老闆收編了，沒成為桌上菜餚。