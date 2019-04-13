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熬整夜工作！她獨自投宿休息　「旅館規定」超擾民：這樣怎睡...網反讚盡責

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲許多飯店旅館不接受單身旅客入住。（圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

平時都是和家人好友一起入住旅館的民眾，可能不知道單身住宿的麻煩。一名女網友日前就抱怨說，自己獨自出差，隨後投宿一間旅館，櫃台得知她沒有訪客後，基於安全考量，表示每隔一小時就要打電話給她確認一次，讓她大呼熬整夜工作還不能好好休息，實在很痛苦。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中分享自己被另眼看待的故事，她日前獨自外出工作，凌晨需要找個地方休息，到了一間旅館後，櫃台見她一個人，就問她有沒有訪客；原po表明沒有，只是要自己休息後，對方卻先道歉說「礙於公司規定，我們必須每一個小時打電話給您確認一下。」

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原po知道後無奈表示，她熬了一整夜，只是想洗個澡瞇一下，但是這樣的規定實在是太擾民，「這樣要怎麼睡覺？」她還補充說自己臉上沉重的表情是疲憊，不是哀傷。

▲▼通勤,上班,上班族,睡著,打盹,疲累,疲倦。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原po工作很累想休息，旅館卻規定要一直打電話確認客人安危。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

事實上很多旅宿業者看到「單人旅客」，基於安全問題，都會拒絕接待。網友表示，「他們很盡責」、「他們怕妳會去另一個世界」、「沒辦法……我們飯店從業人員也很怕 單身女子入住，怕想不開，後續很麻煩」、「怕在房間自我了斷，櫃檯人員看到一個人住房一定會問」、「我們不太收一個人」。

還有網友分享自身被關心的經驗，「以前自己想去睡覺，還被警察來敲門，可能我臉太臭被通報」、「之前出差一個人去也是遇到如此專業的，真的每一個小時就打電話關心，還會要求妳再多留一個人的電話號碼」。另外也有人提供解套方法，「簽不自殺聲明給她」、「直接講有訪客，來了再打電話給你就好」、「跟她借大廳的椅子，大方地在上面睡著」、「跟她說『你沒看到我旁邊有伴嗎』」。

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關鍵字：單身,旅館,摩鐵,爆廢公社

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