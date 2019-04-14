「裸女在耳朵吹氣」　大夜班做春夢抖一下驚醒不敢張眼：恐怖的事來了

▲有網友看完原PO的經歷說，「對不起…我只有羨慕沒有害怕，怎麼辦？」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名大夜班男網友發文稱，以為做了春夢，「瞬間我的夢醒了，但⋯恐怖的事情來了。」有人直呼，「我也聽過根本有人在耳邊哈氣的聲音，當兵跟另一個同時聽到，還得假裝沒事……」還有人說，「8成是被跟了」。

原PO表示，晚上9點要上班，所以傍晚6點還會瞇一下，結果做了一個春夢，一個長得很好看的女生脫光衣服舔他脖子，「夢裡我很癢，夢裡的女生下一個動作就是在我耳裡吹氣，我在夢裡整個雞皮疙瘩起來，抖了一下。」

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「瞬間我的夢醒了，但⋯恐怖的事情來了」，原PO說，「在我耳邊的吹氣聲還正在持續著！那聲音就像氣音在我耳邊發出『哈』～～瞬間整個涼意從脊椎衝上腦門，我醒了但我不敢張開眼睛，於是晚上7點半的鬧鐘正好叫了！那吹氣聲也跟著消失了⋯好可怕。」

▼原PO說，鬧鐘一響，吹氣聲就消失了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO起床檢查門窗，發現窗戶緊閉、冷氣和電風扇都沒開，也沒有養小寵物，「那耳邊的吹氣聲的風到底是哪裡來的？謝謝鬧鐘。」

這篇文章在「靈異公社」臉書社團引起熱烈討論，許多網友留言，「應該是遇到不乾淨的，我也有類似經驗！隔天馬上去處理」、「仔細回憶一下最近是不是有去哪裡（不乾淨的地方），你這樣8成是被跟了，若持續好幾天都夢到祂，你可能要去找自己的信仰求助了」、「對不起…我只有羨慕沒有害怕，怎麼辦」。

但也有人以科學角度認為，「自己的呼吸聲，別想太多，耳道與鼻腔是有相通的，就像有些跑步的人，有時候也會聽到耳朵呼呼響的呼吸聲。」另一人也說，「有時候在錯誤的時間或不習慣的時間睡覺，很容易做惡夢，自己之前好幾次都是這樣。可能大人已經在睡了，但是大腦還在運作，觀察過幾次都是這樣，做惡夢機率很高。」

▼有人認為，原PO可能「被跟了」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

