「我姐的針好像歪了」超天兵巨蟹弟下秒動作　她笑慘：護理師對不起

▲原PO得知弟弟出糗後，「護理人員對不起，他不是在惡作劇啦。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享自己生完小孩後，目睹「天兵巨蟹弟弟」的趣事，讓上萬網友笑翻。有人也分享和同事的對話，結果「垃圾桶」意外引發笑料。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，5年前生完老大還吊著點滴，在醫院時由弟弟來探望。她還原和弟弟當下的對話：

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原PO：欸，弟，我手上的針好像歪了，你幫我打電話給護理站。

弟弟：喂，你好，這裡是xx號病房，我姐姐的針好像歪了，麻煩你們過來看一下。

（弟弟掛掉後，又拿起電話要再打第二次）

原PO：你不是剛剛打過了？為什麼還要再打一次？

弟弟：護理師說要重打。

▼原PO生完後目睹天兵弟弟的行徑。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

原PO直呼，「呃...你是不是誤會什麼了？是針要重打！是針要重打！是針要重打！很重要所以說三次，不是電話重打好嗎！護理人員對不起，他不是在惡作劇啦。」對此，有網友好奇弟弟的星座？原PO回「巨蟹」。

有人分享自己的天兵弟，「我的天弟第一次看我的小寶貝時，問我：『阿姐，她開眼了嗎』？她不是鳥類，她是人類，她出生就開眼了！」

▼有人以為嬰兒出生還沒開眼。（圖／達志／示意圖）

還有人分享和同事的對話：

網友：資料之前mail過去了，你找一下。

同事：沒有耶。

網友：再找找看舊一點的。

同事：還是沒有。

原PO：那你看一下垃圾桶。

（同事看了桌子下的垃圾桶）

也有人提到，「哈⋯我家老爺也滿好笑的，剛我叫他去超商幫我取貨，他問我多少，我說就報手機末3碼就好。他回又買掉775，不知道是在買什麼。」她後來補充，「事實上我匯了4850⋯他不知道⋯哈。」