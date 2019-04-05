模範女童車禍送醫昏迷　翁章梁醫院探訪承諾再訪

▲▼ 嘉義縣長翁章梁訪視重寮國小遭撞昏迷模範女童。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前發生學童遭撞車禍，騎腳踏車的重寮國小12歲女童小怡送醫後更一度昏迷不醒。縣長翁章梁日前進行探訪，並轉贈模範生獎狀、慰問金給家屬，希望減緩小怡全家經濟壓力，祝福小怡早日康復，順利回到學校生活。

剛獲選為重寮國小模範生的小怡，25日晚間陪同父親騎腳踏車出門，不慎被小客車從後面追撞，張姓駕駛涉肇事逃逸，小怡重傷送醫後開了2次腦部手術，至今仍住在加護病房，生命指數為5分，因此無法前往模範學生表揚大會。

因此，翁章梁日前配合醫院探視時間，前往病房向小怡家屬致意，並將模範生獎狀、急難救助金交給家屬。只見，在進入加護病房後，小怡阿嬤一直呼喊「縣長來看你了!」，病床上的小怡也雙手握緊，但臉部表情仍見有些許抽動。

翁章梁指出，進入加護病房訪視時，病床前都是學校師生錄製加油、鼓勵話語。他答應家屬，小怡日後進入普通病房後，將再度訪視，並期許小怡能早日康復，也希望大家一起集氣為小怡加油，希望她盡快醒來、恢復健康。

重寮國小校長呂勇昇表示，小怡在學校上國語文競賽成績相當優異，還擔任學校旗手，也參與隍將舞表演，同學們得知消息，都為小怡集氣加油，希望她能早日康復，盡快回到學校參與活動。