翁章梁送愛安仁家園　陪遺孤孩童過兒童節

▲▼ 翁章梁送愛安仁家園。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童節是許多孩子最開心的節日，為了讓遺孤孩童度過專屬特別的日子，嘉義縣長翁章梁7日上午由太太劉莉英陪同下，前往安仁家園關懷接受安置的少年及兒童，翁章梁也致贈小朋友們籃球、羽球，希望孩童在家園中也感受到家庭溫暖氛圍。

嘉義縣長期處於弱勢社經環境，缺乏兒少收容安置機構，「安仁家園」是嘉義縣縣第一所兒童及少年安置與教養機構，由社會局轉介院童，提供不幸兒童與少年一個正常的家，讓遭受家庭變故0至18歲的兒童及少年能就近接受長期性照顧與輔導。

翁章梁夫婦首先送給家園籃球15顆與羽球12組，希望讓他們過一個溫馨的兒童節假期，也陪同家園中小朋友一起打球、組成啦啦隊加油打氣，現場充滿著歡樂氣氛。

翁章梁表示，謝謝安仁家園工作人員默默的付出與辛勞，才能提供這群不幸的兒少妥適的關懷與照顧，並叮嚀最近氣候早晚溫差大，是流感疫情高峰期，一定要注意好小朋友身體狀況，注重保暖。

翁章梁指出，孩子來自有缺陷的家庭，在家園生活彼此互動、學習成長，他也特別致贈籃球、羽球，希望能讓孩童們也能感受到家的溫暖，補足缺憾。

院長謝孟潔說，感謝翁縣長夫婦在兒童節假期一同來關懷孩童，安仁家園四月也發起籌募中型巴士公益的活動，因現有兩台接送專用車不敷使用，為考量孩子們行車安全與舒適，估計需籌募經費為350萬元，期盼各界小額捐款匯集愛心，一起為孤苦及脆弱家庭的孩子鋪一條安心的路。

安仁家園愛心捐款訊息請洽專線(05)3802678，劃撥帳號31591995 (戶名：安仁家園)。