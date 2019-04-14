國民黨醞釀「即刻徵召」　韓國瑜回應…最後4字藏玄機！

▲韓國瑜抵達洛杉磯第二天，出發前在飯店短暫接受媒體訪問 。（圖／記者吳奕靖攝）



記者吳奕靖、徐政璿、王致凱／洛杉磯－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜當地時間13日上午拜會洛杉磯副市長，並預計參觀當地高科技產業，出發前在飯店短暫接受現場媒體訪問。韓國瑜透露上午將參訪「非常值得參觀的」的年輕大數據公司，但公司名稱暫時保密；至於國民黨內部醞釀提案徵召他參選2020總統大選一事，韓國瑜表示他對此並不知情，但他回應的最後一句話，似乎暗藏玄機。

韓國瑜抵達洛杉磯的第二天，有別於昨日的倦容，今日早晨則是顯得神清氣爽。談到周六預定行程，韓國瑜說對方公司希望能夠保密，但這是一間「非常值得參觀的公司」。他補充說，這間大數據公司很年輕，「去參觀一下很有參考意義。」

韓國瑜說，另外也透過一位洛杉磯本地頗具影響力的「政治明星」，安排與洛杉磯副市長見面。韓國瑜說，「感謝副市長犧牲假期跟我們見面，洛杉磯可說是全美最大的城市之一，這位副市長平常一定非常忙碌，願意跟我們見面，我們非常感謝。多交朋友、介紹高雄，都是好事。」現場媒體追問牽線人是誰？韓國瑜則簡短回應，「有人在簽」，其餘則不願多談。

桃園市長鄭文燦先前率團訪問美國，也曾前往洛杉磯市府拜會洛杉磯副市長，被問到此行是否有「互別苗頭」的意味？韓國瑜否認說，「不是這個意思，不曉得鄭市長透過誰的安排，但我們這邊也有我們的安排。」韓國瑜說，對方作為副市長，在洛杉磯一定有交往很多朋友，每個朋友也都有管道，「我們很欣然的來拜訪，希望將來洛杉磯跟高雄一定要多來往。」

外界關注國民黨是否會徵召韓國瑜參選2020大選，國民黨台北市議會黨團已醞釀在下周三開出第一槍，要連署要求黨中央「即刻徵召韓國瑜」。對此，韓國瑜回答，「我不曉得。等我把這兩天的參訪，還有下午科技界的座談會，我們順利把它辦完，以及史丹佛的演講，一切先專心的把它做完之後再說。」

另外，先前在波士頓，韓國瑜傳出有身體不適狀況，餐會也不得不提前離席。對此韓國瑜解釋，最主要是有過敏症狀，雖然不清楚是花粉症或是氣候因素引發，但稍作休息後已經好轉。韓國瑜說，「最主要是太太也過敏，我太太打噴嚏打了將近一個小時，打完之後就好多了」。至於外界議論的「密會老友」，韓國瑜澄清是身體轉好後，一些老朋友堅持難得來到這裡一定要相聚，才會簡單與友人餐敘。