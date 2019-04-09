臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

BBC News Mundo - La mujer arrestada en Dubái por comparar en Facebook a la esposa de su ex con un caballo https://t.co/igwibx1iWr — Detained in Dubai (@detainedindubai) 2019年4月8日

國際中心／綜合報導

英國55歲女子沙拉維斯(Laleh Shahravesh)3年前在網路上咒罵前夫和新歡是「白癡」和「馬」，導致上月前往杜拜參加對方喪禮時，因為違反當地網路言論法令在機場被捕，甚至可能面臨5萬英鎊（約台幣201萬元）罰款以及2年監禁。

居住在倫敦的沙拉維斯，2016年在前夫桑托斯(Santos)分享再婚消息的臉書貼文上咒罵，「我希望你這個白癡下地獄，蠢蛋，居然為了這匹馬離開我，你娶了一匹馬，白癡。」這段留言引發前夫再婚妻子哈馬迪(Samah Al Hammadi)不滿，根據阿聯酋網路犯罪法規定，任何人只要在網路上發表毀謗言論，當他們拜訪當地就會受到責罰，她便向當局舉報了沙拉維斯。

沙拉維斯因為前夫心臟病發死亡，上月10日帶著女兒前往杜拜參加喪禮，結果一入境就在機場遭到逮捕，才知道原來自己因為過往的言論早在2017年就被舉報，她表示，「我對這裡完全不了解，雖然最終他們讓我離開牢房，但仍扣留我的護照，也不准我離開杜拜。」

目前仍被監禁的沙拉維斯坦言，她和前夫結婚長達18年，對方最後卻為了另一名年輕女子離開她，所以當初看到對方的喜訊才會忍不住口出惡言，「我沒想到他會立刻再婚，我知道當下我可以表現得更好，但我當時只覺得憤怒和被背叛」。

女兒雖然被允許回國，但每天都在擔心母親的安危，而沙拉維斯因為被迫留在杜拜長達一個多月，高額飯店費用讓她欠下了超過5000英鎊的債務（約台幣20萬元），也因為無法工作、無法支付在倫敦的房租，可能因此失去房子。

沙拉維斯的家人雖然試著請英國大使館幫忙，卻被告知他們也無法干預，只能勸哈瑪迪撤告。哈瑪迪則表示，沙拉維斯當初騷擾他們長達一年，「她到處發毀謗信，甚至傳給丈夫的上司，指責我是個搶走她愛人的婊子」，所以並不後悔舉報對方。

▼女子入境杜拜時，沒想到得為3年前臉書上的留言付出代價。（圖／示意圖／達志影像）