　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

英國55歲女子沙拉維斯(Laleh Shahravesh)3年前在網路上咒罵前夫和新歡是「白癡」和「馬」，導致上月前往杜拜參加對方喪禮時，因為違反當地網路言論法令在機場被捕，甚至可能面臨5萬英鎊（約台幣201萬元）罰款以及2年監禁。

居住在倫敦的沙拉維斯，2016年在前夫桑托斯(Santos)分享再婚消息的臉書貼文上咒罵，「我希望你這個白癡下地獄，蠢蛋，居然為了這匹馬離開我，你娶了一匹馬，白癡。」這段留言引發前夫再婚妻子哈馬迪(Samah Al Hammadi)不滿，根據阿聯酋網路犯罪法規定，任何人只要在網路上發表毀謗言論，當他們拜訪當地就會受到責罰，她便向當局舉報了沙拉維斯。

沙拉維斯因為前夫心臟病發死亡，上月10日帶著女兒前往杜拜參加喪禮，結果一入境就在機場遭到逮捕，才知道原來自己因為過往的言論早在2017年就被舉報，她表示，「我對這裡完全不了解，雖然最終他們讓我離開牢房，但仍扣留我的護照，也不准我離開杜拜。」

目前仍被監禁的沙拉維斯坦言，她和前夫結婚長達18年，對方最後卻為了另一名年輕女子離開她，所以當初看到對方的喜訊才會忍不住口出惡言，「我沒想到他會立刻再婚，我知道當下我可以表現得更好，但我當時只覺得憤怒和被背叛」。

女兒雖然被允許回國，但每天都在擔心母親的安危，而沙拉維斯因為被迫留在杜拜長達一個多月，高額飯店費用讓她欠下了超過5000英鎊的債務（約台幣20萬元），也因為無法工作、無法支付在倫敦的房租，可能因此失去房子。

沙拉維斯的家人雖然試著請英國大使館幫忙，卻被告知他們也無法干預，只能勸哈瑪迪撤告。哈瑪迪則表示，沙拉維斯當初騷擾他們長達一年，「她到處發毀謗信，甚至傳給丈夫的上司，指責我是個搶走她愛人的婊子」，所以並不後悔舉報對方。

▼女子入境杜拜時，沒想到得為3年前臉書上的留言付出代價。（圖／示意圖／達志影像）

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

ET快訊
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出
女星微整「醫生多做1件事」臉毀了！下一位病人竟死在手術台

關鍵字：杜拜,前夫,英國,Laleh Sharavesh,臉書,Samah Al Hammadi

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲男主人遭2愛犬咬破喉嚨慘死　還在花園被拖屍

18歲少女虐殺肢解5歲親弟　擺黑魔法陣法「陽具吃下肚」

1歲德國牧羊犬在眼前遭活活打死　飼主和父親阻止也被打

熱血消防員休假搶救1.9萬難民上岸　卻面臨20年刑期

宴會大啖泰式生豬肉名菜　恐怖血液感染害他截雙肢保命

答應女友約小王一起3P　2人趁他睡著「偷偷來」吃醋把人打死

臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

胖得好可怕！市長當眾羞辱小學女生　兒福機構要罰

前任復合失敗「嘴唇咬一圈」留惡魔記號　女學生縫300針找到真愛

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

胖得好可怕！市長當眾羞辱小學女生　兒福機構要罰

前任復合失敗「嘴唇咬一圈」留惡魔記號　女學生縫300針找到真愛

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

行程曝光！文在寅明攜妻赴美會川普夫婦　2hrs峰會望找回無核化動力

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！男秒暴怒分手...未婚妻蹲地後悔痛哭

國家賽馬變2女決鬥！　互扯頭髮滾地...打到「下體外露」仍不罷休

20歲男主人遭2愛犬咬破喉嚨慘死　還在花園被拖屍

影／跟福澤諭吉說再見！「令和」發新鈔　過期舊鈔這樣做

「手賤阿伯」狂伸手給電車門夾！1分鐘伸8次...網怒：光看影片就生氣

小美開大絕！推出「黑糖珍奶雪糕」人氣爆棚　全聯才買得到

打造下一個「one more thing」？蘋果挖角GAN之父為哪樁

首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

蘋果神話還在！美86%青少年下一支手機想換iPhone

影／中南美市場海運旺季來臨　慧洋：第二季起運價緩步回升

大甲媽遶境空拍照太震撼！　「15萬人朝聖起駕」塞爆街區

日職／王柏融狀況好　首戰軟銀鷹扛先發5棒DH

龍寶30周年展　一窺台中城市建築縮影

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

為安居樂業地方創生　蘇澳與臺北商業大學簽合作備忘錄

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

全球首創「同意保險套」！2人4..

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身..

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

雙腿折筷子　女大生2個月後要結..

17歲富少掌聲片外流！遭勒索1..

親手挖屍體！他們為過世家人穿新..

伴娘突懷孕　準新娘建議她墮胎

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

砸46萬賄賂送女讀名校！影后認..

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

更多熱門

相關新聞

看賽馬變決鬥　2女互毆到露下體

英國國家賽馬大賽（The Grand National）安樹馬場（Aintree）6日發生一起誇張鬥毆事件。兩名女子身穿優雅套裝竟在酒吧區大打出手，過程中即使都已倒在地上，仍然不斷用高跟鞋互相攻擊對方，甚至衣服扯破、下體露出，激烈程度讓想勸架的眾人也難以將她們拉開。這段影片被PO上網後，短短一天便超過20萬人次瀏覽。

美國人不滿科技巨頭　卻反對拆分

韓國瑜吃麵照掀網戰　綠粉PO其邁的反擊

「血噴牆上」美艷千金揭恐怖情人爆打經歷

前夫再婚　她罵新正宮恐被關2年

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面