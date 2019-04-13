獨家專訪／冷面殺手謝惠仁出獄低調行善　雙手合十感恩一切

▲謝惠仁（圖中扶轎者）親自迎大甲媽。（圖／記者王亞志攝）

記者唐詠絮、王亞志／彰化報導

大甲媽祖13日回鑾行經埤頭鄉斗苑路，曾槍殺前天道盟主在2017年出獄的謝惠仁，在埤頭農會對面設一關聖帝君神壇，讓大甲媽進駐停轎，上千人到場膜拜，而謝惠仁一改以往黑道大哥作風，13日下午接受《ETtoday新聞雲》的獨家專訪，言談間甚為低調，只說感恩再感恩。

▲謝惠仁與地方政要合照。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁在2017年出獄後，當年便獨自跟隨大甲媽回鑾徒步行腳，從北斗一路走到大甲，雖然辛苦但他也默默跟媽祖許下承諾，只要有生之年一定會當個虔誠的媽祖信徒，讓大家看到他變好的一面，今年也是他持續第3年跟隨大甲媽祖遶境。

▲謝惠仁親自迎大甲媽。（圖／記者王亞志攝）

當年大甲媽宗教之旅結束之後，謝惠仁便默默回到彰化二林老家，在自家的二分地耕種，當個農夫種蔥賣菜，日子一天天過，將賣菜的錢，一部分用在地方行善，扶助弱勢，幫助孤苦貧老。

▲謝惠仁雙手合十感謝大家。（圖／記者唐詠絮攝）

據謝惠仁的摯友說，謝惠仁平日信奉關聖帝君，12日下午才將關聖帝君迎到此地供奉，更載了好幾百斤的白米，給附近鄉鎮的孤兒院，為人真的很低調，今天各方友人集結周遭5鄉村鎮的大甲媽信徒到此，要以最虔誠的心，迎接媽祖聖駕，他也打造一面1兩的金牌，奉獻給大甲媽，感謝媽祖的慈悲庇佑。

▲謝惠仁與地方仕紳合影。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁原本不受訪，他說今天是非常神聖的日子，在大甲媽祖跟關聖帝君面前不宜出風頭，而且這樣露面，以後就不能穿著短褲逛夜市了，此話一出，讓周邊的友人們都笑了出來。

▲參加大甲媽祖遶境的信眾都穿上特製的白色上衣。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁說，從原本小小的香案接駕，到舞台及關聖帝君神壇，沒想到場面會弄到這樣大，真的很感謝好友們的贊助，非常圓滿成功，也讓警方動用大批警力維安，在大甲媽祖前獻香時，雙手合十虔心祈禱，未來的事一切都很難說，只能不斷的感恩再感恩。

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