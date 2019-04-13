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2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎到全台灣369客庄賞桐

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記者白珈陽／南投報導

南投埔里鎮牛耳藝術渡假村13日「2019 客家桐花祭」盛大開幕，特別邀請到總統蔡英文為活動加溫，民眾熱烈歡迎。以「謝天，守護最靚的山城」主題，依循客家古禮，邀請客庄耆老及客家八音團共同參與，舉辦謝天敬地儀式，還有林生祥、劉劭希、黃珮舒等金曲歌手，及惠風舞蹈工作室、B-MAX馬克筆人聲樂團精采演出。

▲蔡英文與「2019 客家桐花祭」主辦單位進行謝天敬地儀式。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡英文與「2019 客家桐花祭」主辦單位進行謝天敬地儀式。（圖／記者白珈陽攝，下同）

蔡英文與主辦單位進行完謝天敬地儀式後，特別以客家話向民眾問候，獲得熱烈掌聲。蔡英文表示，執政這幾年，政府團隊大力推廣桐花觀光，也為客家鄉親建立很多家客家廣播電台，讓客語成為國家語言。她提到，客委會結合了新竹苗栗及桃園的樟之細路14條古道，更歡迎民眾到全台369客庄賞桐，即浪漫台3線、高雄屏東6堆、幸福台9線。

除精彩表演活動，現場還有強調從種植、生產、取得過程，以優質、純淨、公平為核心，展現客家慢食文化精神的「客庄慢食新市集」，有客家栥粑、豆腐水粄、月桃葉粽各種客家小吃，還有讓親子一同DIY的桐花手工紙，讓大小朋友玩得開心，吃得安心。

▲現場有各種客家小吃，還有讓親子一同DIY的桐花手工紙，讓大小朋友玩得開心，吃得安心。

▲▼現場有各種客家小吃，還有讓親子一同DIY的桐花手工紙，讓大小朋友玩得開心，吃得安心。

客家桐花祭從2002年開始舉辦，至今已成為客家庄重要盛事，盛開的桐花，宛若白雪掛上樹梢，徐風一吹，桐花滿天落下，彷彿漫天雪花，美麗無比。客委會主委李永得說，賞桐季每年能吸引百萬遊客，甚至連日本人都來台灣追桐花，歡迎民眾一起來共襄盛舉。

ET快訊
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關鍵字：客家桐花祭,蔡英文

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