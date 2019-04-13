「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨日前確定延後初選時程至5月22日後，不顧已表態參選的前行政院長賴清德警告，中執會若終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害。賴清德12日受訪時再表示，黨中央既已決定初選延期，他只有更加努力，不會放棄，並指出「總統蔡英文2016年大選獲得的600多萬選票已分散」，只能藉由初選讓已經分散的力量凝聚。

賴清德9日表示，「中執會做出終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害」，如果民進黨要贏得支持，中執會扮演舉足輕重的角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。不過，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終仍敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。

對此，賴清德10日強調，「此項決議，事前未徵詢我的意見」，身為黨員，對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，都會勇敢面對，「堅定走完民主程序的決心也沒有改變」。

賴清德昨再度談及此事時表示，「黨中央既已決定初選延期，事緩則圓，他只有更加努力，不會放棄」，進行一場君子之爭，爭取國人支持，讓他有機會承擔台灣的責任，並呼籲初選過程中，候選人和支持者都不要互相攻擊，尤其是網軍沒必要特別對對手作不實的攻擊。

賴清德也指出，「蔡英文2016年大選獲得的600多萬選票已經分散」，一部分繼續支持蔡英文，有一部分支持他，有一部分支持其他候選人，他強調，「只有藉由初選這道民主程序，才能讓已經分散的力量凝聚」，打贏明年總統選戰，這也是他參與初選的目標。