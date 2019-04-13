港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友開庭認殺人　裝粉色行李箱棄屍竹圍

▲21歲香港網紅潘曉穎2018年2月來台旅遊，但卻遭男友殺害、裝入行李箱中棄屍。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者莊智勝／綜合報導

2018年2月爆發的「港女箱屍」案震驚全台社會，小有名氣的網紅潘曉穎與男友陳同佳赴台旅遊，不料卻遭殺害，遺體還被裝進行李箱丟至捷運竹圍站附近，檢警相驗後，發現潘女當時已經懷孕，腹內還有一個來不及出世的孩子；如今整起命案已經發生1年多，案情也隨之曝光，在2人返港前一夜，陳同佳因聽聞潘女肚子裡的孩子是前男友的，且還看了潘女與另名男子的性愛影片，盛怒之下才會殺害女友。

綜合香港電子媒體報導，陳同佳12日中午在高等法院承認4項洗黑錢罪，包括2018年2月至3月在香港處理潘女提款卡、手機，領取新台幣2萬元現金，並盜取潘女銀行存款等，合計逾新台幣4萬5000元；另一方面，陳同佳也在庭上坦承殺人，法官延後案件至29日聆訊。

在庭訊期間，控方也曝光更多案情，表示陳同佳（20歲）是在2017年7月結識潘曉穎，2人認識短短1個月後旋即交往、成為情侶；2017年12月初，潘女在與陳男計畫赴台旅遊前夕，告知男友自己已經懷有5個月的身孕。2018年2月8日，潘女透過簡訊告知母親自己將赴台探望朋友，隨後與陳男一起搭機前往台北；該月17日凌晨1時，潘母還曾收到女兒簡訊，表示她17日當天晚間返港，但此後卻音訊全無，僅有陳男當晚獨自搭乘飛機返抵香港，直到3月，潘女的遺體才在台北捷運竹圍站附近被尋獲。

▲陳男2017年7月結識潘女，2人迅速交往，並計畫一同赴台旅行。（圖／翻攝當事人臉書）

由於事隔多日，潘女的遺體被尋獲時裝在一個粉色行李箱內，幾乎已經完全腐爛；經法醫相驗後，還在腐爛的腹部中挖出1根約2公分的骨頭，經DNA檢驗後確認與潘女是一等親關係，證實當時潘女確實已經懷有身孕。

控方指出，在返港前一晚、2018年2月17日凌晨，潘女與陳男爆發激烈口角，期間潘女脫口說出其實腹中的胎兒是前男友的孩子，還拿出手機展示了自己與另名男子性交的片段；陳男見狀後被激怒，當場抓著潘女的頭猛撞牆壁，再徒手勒住潘女頸部，2人倒臥在地糾纏近10分鐘，直到潘女氣絕身亡後陳男才終於罷手。

事後陳男收拾現場，將潘女的個人物品分裝4袋，並於上午7時許分別棄置在酒店附近的垃圾回收場，隨後再拖著裝有潘女遺體的粉色大行李箱前往竹圍站附近草叢丟棄。

▲陳男在勒斃女友後，將其裝入行李箱中丟棄，並獨自一人搭機返港。（圖／監視器畫面翻攝）