噁男隨機獵豔騙女「矇眼性愛」！事蹟敗露遭痛毆　他求償敗訴

▲女子誤認與男友玩矇眼性愛，豈料一次忘記矇眼竟驚見陌生男子。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

突發中心／台北報導

一名張姓男子隨機打電話搭訕女子，還騙其大玩「矇眼性愛」，直到女子某次忘記矇眼才發現眼前男子是陌生人，嚇得求助楊姓男友，並痛打張男一頓，並提告性侵。然而，張男雖詐騙女子上床，但未使用暴力或違反意願，以不起訴處分，而楊男則是依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金。民事部分，張男要求對方賠償85萬8000元，但法院駁回，判他敗訴。

判決書指出，2018年7月間，張男玩起隨機撥電話搭訕女子的遊戲，因此與女子結識，他佯裝成是對方在北部打拼的男友，天天與女子熱線。在確認完全獲得女子信任的張男，開始辯稱工作壓力大，要求進行刺激的「矇上性愛」，還威脅如果不矇眼，就不會南下找她。

女子聽後為了想見長期分隔兩地的男友便答應要求，並在約定時間在家中脫光、矇眼，2人也就這樣發生了關係，而女子始終沒有發現異狀。張男成功了1次後，食髓知味又再次邀約，但這次女方忘記矇眼，而眼前出現的竟是一個素未謀面的陌生人，嚇得趕緊撥打電話跟楊男求救。

楊男接獲女友的電話後，怒氣衝天立刻南下救援，見到張男就是一陣毒打，再陪女友到警局提告性侵。然而，橋頭地檢署調查後發現，雖然張男用欺騙手法將女方騙上床，但是沒有使用暴力或違反意願，因此不符合強制性交罪；而「詐術性交」僅適用在已婚狀態，所以予以不起訴處分。

此外，張男也反指控女子私行拘禁、楊男涉犯傷害罪。台北地檢署認為事證明確，依法將楊男起訴，最後判決楊男拘役40天，得易科罰金，而張男事後還加碼要求賠償85萬8000元，但法院最後駁回，判張男敗訴。

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