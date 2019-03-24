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尾隨搭訕女高中生！色狼爽摸大腿「想做朋友」　傻留臉書G了

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▲▼新北市女高中生返家遭色狼尾隨、摸大腿。（圖／東森新聞）

▲身材高壯的夏男一路尾隨女高中生上樓。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

新北市中和一名16歲、就讀高中一年級的女學生，19日結束補習後徒步返家，不料竟遭28歲的夏男盯上，不但尾隨女高中生走進住處樓梯間搭訕，還趁機熊抱摸腿，隨後逃逸無蹤；所幸夏男在搭訕時曾留下自己臉書，在女學生報案後，警方也迅速逮人，還意外發現這已是夏男第三度犯案。

警方調查，19日當天女學生從補習班下課返家，但經過巷口時卻因秀氣清新的外表而吸引夏男的注意，遭一路尾隨跟進住家樓梯間；起初女學生還以為是同棟大樓的其他住戶而沒有特別注意，直到夏男跟到家門口時才驚覺情況不對。

女學生表示，當時夏男先是出言向她搭訕，表示想要加LINE、臉書「做個朋友」，還留下臉書帳號及電話號碼，隨後趁著她不注意時突然從後方熊抱，接著伸出鹹豬手摸大腿，整個過程將近1分鐘，女學生因擔憂遭到攻擊而不敢反抗，直到夏男離開後才驚魂未定逃進家門，並向家人告知此事。

事後女學生在家屬的陪同下向警方報案，由於夏男在犯案前留下自己的臉書與聯絡方式，警方也迅速鎖定身分並將通知其到案；在鄰近加油站打工的夏男到案後供稱，當天自己是在巷口「等朋友」，碰巧見到女學生外表清秀，才會上前想要交個朋友。

此外，警方還意外地發現，這並不是夏男第一次犯案，早在這之前就已有兩度觸犯妨害性自主前科，第一次遭判處緩刑3年，但夏男緩刑期間色心不改，又誘騙少女並在樓梯間襲胸，因此遭判刑1年2月，如今事隔多年，夏男又再度尾隨女學生，並伸出狼爪，除了得面臨加重刑責外，可能還會被要求「強制治療」。

▼警方意外發現，夏男在99年、100年曾有2次妨害性自主前科。（圖／東森新聞）

▲▼新北市女高中生返家遭色狼尾隨、摸大腿。（圖／東森新聞）

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