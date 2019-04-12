影／廣西男子把自己P成正妹詐騙　夥同女友誆27萬10人上當

記者馬叔安／綜合報導

廣西1名男子將自己的照片PS成美女的模樣，並和女友合作，通過各種藉口要錢，在網路上真對單身的男性網友進行詐騙，涉案的受害人數達10人，金額達人民幣6萬元（約新台幣27萬元）以上，日前警方已將兩名嫌疑人已被抓獲歸案。

▲廣西一名男子把自己P成正妹詐騙。（圖／翻攝自梨視頻）

在曝光的畫面中，可以看到男子經過處理後的照片，淨白的鵝蛋臉配上秀麗長髮，頭戴花圈、身穿白衣，儼然一副清秀佳人的模樣，或是穿上藍色運動服裝成學生妹。警方表示，他的相冊上面有許多這樣經過PS後製的照片，「手腕上有一個比較明顯的紋身，然後這個男嫌疑人本身他手腕上面，也是有一個一模一樣的紋身。」

▲廣西一名男子把自己P成正妹詐騙。（圖／翻攝自梨視頻）

據指出，這名男姓嫌犯通過風俗習慣、看病、交電話費等各式各樣的藉口，要求鎖定的受害者轉帳給自己。有受害者10天交了人民幣4314元（約新台幣1.9萬元），之後卻發現聯繫不上嫌犯，才驚覺不對勁並報警。

據了解，當受害人想要進一步發展關係，以及想要視訊或是語音聊天的時候，女性的嫌犯就會發一些語音，或是進行一些比較模糊的視訊，讓對方信以為真，以繼續進行詐騙，目前兩名嫌犯已落網，案件還在進一步審理中。