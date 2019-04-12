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由日據時代「水利組合」　桃園農田水利會慶創會百年

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▲桃園農田水利會慶創會百年

▲桃園農田水利會會長黃金春(右三）表示，該會慶創會百年5月起舉辦系列活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會今年慶祝創會百週年，將陸續展開大圳健行等系列慶祝活動，讓各界認識水利建設和水文化。會長黃金春、總幹事黃金德12日於水利會召開記者會，感恩長年來，水利團隊的共同努力，持續創新會務，贏得各界認同，迎接新農業時代，將以「企業化經營」水利會，期會務推動永續、多元發展。

黃金春會長指出，今年慶祝創會百週年的系列活動，3月間揭曉百週年水利圖騰競賽後，於5月首場大圳健行活動揭序，陸續於6月舉行「水利騎兵生態遊」、7月「水利之美攝影和繪畫比賽」、8、9月的「員工釣魚比賽和運動大會」，以及邀請學者專家共同舉行的水資源與水文化學術研討會，全係由水利會用心策畫、舉辦，精彩可期。▲桃園農田水利會慶創會百年

▲桃園農田水利會慶創會百年的系列活動，於5月首場大圳健行活動揭序。（圖／水利會提供資料照）▼黃金春會長表示，桃園農田水利會由日據時代的「水利組合」到2020年即將改制「公務機關」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會慶創會百年

談起水利會的沿革？黃金春會長指出，1919年該會由日據時代的「水利組合」，再歷經「農田水利協會」、「水利委員會」時期，民國1956年改組為「農田水利會」，百年來，在歷任會長、會務委員(早期為水利代表)、小組長、班長以及水利團隊的同心協力，推動水利建設、創新改革，使本會良善綿密的水利設施，滿足農田灌溉需求，增進農作生產、農友收益。▲桃園農田水利會慶創會百年

然由日據時代的「水利組合」到2020年即將改制「公務機關」。黃會長說，他的任期原本是在去年6月任滿，因水利會改制而延任到明(2020)年9月30日。延任期間，仍將秉持「在其位、謀其事、盡其責、善其事」信念，捍衛農民權益為己任，繼續與水利團隊共同打拚，提昇農業用水的利用效率，開創新未來，達成「台灣農業亮起來」的發展願景。

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關鍵字：桃園農田水利會,創會百週年,會長黃金春,總幹事黃金德

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