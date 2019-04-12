慶創會百年　桃園農田水利會舉辦「大圳隧道探險」

▲配合大圳健行活動，桃園大圳需進行斷水，民眾才能在百年歷史的大圳隧道內及水路中健行，見証偉大的水利工程。（圖／資料照水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在逾百年歷史的大圳隧道內，和千人一起在水路中健行，是難得又難忘經驗！桃園農田水利會慶創會百年，5月5日將舉辦「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」健行活動，即日起受理報名迄4月19日，採現場報名，限名額2,000人，費用全免，額滿提前截止，報名要快。

桃園農田水利會會長黃金春12日於「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」健行活動說明指出，桃園大圳由石門峽至八德大湳，近20公里長的導水路，絕大部分都是在地底下的穿山涵洞隧道，開鑿之初屬機密設施，平民百姓無從聞問。

▲▼民眾由臨時搭的竹梯進入導水路。（圖／資料照水利會提供）

於民國5年興工、13年完工的桃園大圳，是台灣北部早期最大的水利工程，不僅是農業發展的命脈，奠定工商發展的基礎，更是桃園縣最重要的文化資產之一，長年以來扮演維繫大桃園地區的農業、工商發展及生活機能大動脈。

「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」健行活動，即日起迄4月19日於桃園農田水利會上班時間08:30-17:00受理現場報名(額滿為止)，無法親自前來可委託代理，1人限報名4位。報名地點：桃園農田水利會1樓管理組(洽詢電話03-3322141分機258 活動承辦人：羅先生)。健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，預估健行時間約為1.5小時。參加人數：2000人(額滿為止)。參加對象：年滿15歲以上80歲以下自認體力可堪負荷者。活動費用：免費。

民國1996年，桃園農田水利會首次舉辦大圳隧道健行，陸續舉辦14年；今年因水利會創會百年，於時隔10年後再度開放導水路，讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程。

過去累積約5萬人次參與的大圳健行，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人，都曾應邀到大圳踏水而行，見証這個偉大的水利工程。